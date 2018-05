El arte "respira" y vive en el Día Internacional de los Museos

Madrid, 18 may (EFE).- El siempre vivo Triángulo del Arte de Madrid, compuesto por el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, ha estado hoy más abarrotado de lo habitual en el Día Internacional de los Museos, una jornada en la que las ciudades "respiran" arte siempre con el reclamo de "entrada gratuita".

La efeméride, que se celebra desde 1977, llega este año con el lema "Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos", un mantra que el Thyssen se ha tomado a rajatabla poniendo a disposición de los visitantes una instalación para "entrar" en tres de los cuadros de su colección permanente a través de la realidad virtual.

"El eslogan de este año es estar hiperconectados con los públicos, llegar a más públicos. Y esta experiencia de realidad virtual tiene ese objetivo, vivir el cuadro desde dentro", ha explicado a Efe Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que en 2017 recibió 20.000 visitantes el Día de los Museos y este año "espera superar esa cifra".

Así, tres estructuras esféricas con paneles hexagonales invaden desde hoy y hasta el 28 de mayo el hall del Thyssen.

Dentro, aquellos visitantes que reserven turno en el mostrador de información, pueden "entrar" en un bodegón holandés del siglo XVII y ser una flor o una abeja más la obra, o visitar Nueva York a través de los ojos de Mondrian.

Equipados con gafas de realidad virtual, también pueden recorrer los prados franceses que inspiraron a Van Gogh hacia el final de su vida para el cuadro "Les Vessenots en Auvers".

"El visitante atraviesa el marco y se encuentra dentro de ese paisaje, sintiendo la brisa", recalca Acevedo sobre este proyecto puesto en marcha con el patrocinio de Endesa y desarrollado por HP e IED Innovation Lab y que durante este año viajará a Sevilla, para recalar en otras cinco ciudades españolas en 2019.

"La verdad es que es una experiencia diferente. Cuando ves un cuadro lo ves como una cosa plana, y aquí como estabas dentro de él, vas casi sintiéndolo", explica Mercedes, madrileña que no ha perdido la oportunidad de acercarse al Thyssen en el día grande de los museos.

Jaime, de visita en Madrid, ha pasado "de casualidad" la efeméride en la capital, y no ha dudado en hacer cola en el Prado para aprovechar el día de puertas abiertas: "Fíjate la cola que hay de gente que no vendría si no fuera gratis", se ha reído.

El Prado, que completa la festividad esta tarde a las 19:00 horas con el concierto "Monteverdi: Bocetos en jazz", ha sido el epicentro de turistas y escolares, que han hecho pacientemente la cola en una mañana en la que la previsión de lluvia les ha dado una tregua para disfrutar del Día de los Museos.

Una iniciativa que, para Miguel, profesor de arte, es "bastante útil": "Sobre todo cuando uno va con alumnos, como es mi caso. Creo que todo el arte debería acercarse a la población, debería ser más accesible y más pedagógico, para que los museos no quedaran muertos como en ocasiones ocurre".

Más lleno de vida que nunca ha estado el más madrugador de los museos del Triángulo en esta jornada, el Reina Sofía, que ha llenado desde las 07:00 horas -y hasta las 22:00- de música el patio del edificio Nouvel con la colaboración de Radio 3.

Los Planetas, Rozalén, Izal, Love of Lesbians, Viva Suecia, Coque Malla, Ladilla rusa, León Benavente, Luz Casal y Carmen Boza son algunos de los artistas que se subirán al escenario en el patio del Reina Sofía, abarrotado por espectadores de todas las edades.

El céntrico y concurrido Triángulo del Arte no es el único espacio que llena Madrid y el resto de España de arte en el Día de los Museos, una cita espacial a la que le seguirá mañana la Noche de los Museos.

Otras instituciones se unen durante el día de hoy, como el Museo de la Historia de Madrid, que organiza el concierto "Páginas ilustradas", interpretado por Exodium Musicae o el Museo de Arte Contemporáneo, que subirá a escena "Hansel y Gretel" en colaboración con la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

El Museo Casa de la Moneda, entre otras actividades, abre al público su gabinete de dibujos, y en Granada, aprovechando el señalado día, ha reabierto sus puertas el Museo Arqueológico y Etnológico tras los trabajos de reforma y renovación de sus instalaciones realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Pepi Cardenete.