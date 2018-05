Pat Metheny y Salvador Sobral enca el Festival de Jazz del Palau de la Música

21/05/2018 - 14:37

El Festival de Jazz del Palau de la Música de València alcanza su vigésimo segunda edición con un cartel "paritario y muy valenciano" que unirá a figuras emergentes del jazz con músicos legendarios, como el principal cabeza de cartel Pat Metheny, ganador de 20 premios Grammy, o el ganador de Eurovisión 2017, Salvador Sobral.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Palau de la Música y concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, el director del auditorio, Vicent Ros, y el coordinador del festival, Enrique Monfort, han presentado la edición más amplia del certamen, que se prolongará desde el 2 de junio hasta el 17 de julio.

El XXII Festival de Jazz cuenta con un programa de 25 actuaciones, de las que 17 serán en el Palau de la Música y ocho en distintos barrios y pueblos de València, en las que se incluyen diez conciertos gratuitos, dos al aire libre en los jardines del auditorio y ocho en los barrios de Benimaclet, Patraix, Ayora, Monteolivete, Russafa, El Perellonet, El Cabanyal y Ciutat Vella, además de contar con más de 300 músicos.

Tello ha explicado que han realizado una apuesta "mayor" por el jazz valenciano y el 40 por ciento de las actuaciones serán de estos artistas, con participación en 16 proyectos distintos, ante la "gran acogida" que ha tenido la iniciativa 'Jazz a poqueta nit' con más de 2.700 espectadores; además de ser un festival "en clave femenina", ya que es un "festival paritario" por primera vez, ya que en el 40% de los conciertos hay mujeres.

Como cabeza de cartel se sitúa el "legendario guitarrista" Pat Metheny, ganador de 20 Grammys, que se presentará el 4 de julio con su proyecto. Otro gran guitarrista de jazz es Al Di Meola, que presentará 'Opus' al público valenciano el 8 de julio con una sesión doble con Kenny Garret. Para el público de jazz contemporáneo se podrá asistir a los conciertos del saxofonista Kenny Garret y elpianista Brad Mehldau los días 8 y 10 de julio respectivamente.

Además, no faltarán dos "geniales leyendas" del jazz como son el contrabajo Ron Carter el 3 de julio y el saxofonista Benny Golson cerrando el festival, el 15 de julio. Los proyectos más fronterizos corresponden a Lambchop el 5 de julio, Salvador Sobral el 7 de julio con 'Excuse me' y Buika el 14 de julio con su nuevo disco 'Para mí'. Asimismo, también tendrá espacio la fusión flamenca con el proyecto 'Oriente' de Antonio Lizana con Amparo Sánchez Amparanoia, en una colaboración inédita.

"CALIDAD" VALENCIANA

El jazz valenciano está representado en varios proyectos "muy ambiciosos y de mucha calidad". Se iniciará el 8 de junio con la Orquesta de València, dirigida por Ramón Tebar y el pianista de jazz latino Nachito Herrera. Al día siguiente, el proyecto 'Epitaph' de Charles Mingus por Clasijazz Big Band, dirigidos por Ramón Cardo. El 1 de julio será el turno de la Berklee Valencia Faculty All Stars; mientras que el 12 actuará el Voro García Quintet, el 13 Perico Sambeat con su proyecto dedicado a Zappa y el 17 de julio con Ximo Tébar Band que presenta 'Con alma'.

También hay novedades como los dos conciertos a los Jardines de Palau, con la actuación el 27 de junio de la Big Band de mujeres Micaela Chalmeta Big Band, dirigidas por David Pastor con el mejor funky para que todo el mundo baile. Y al día siguiente y por primera vez en el festival, la Banda Municipal de València dirigida por Jesús Santandreu actuarán en el espectáculo, que sirve para que puedan demostrar su "versatilidad" y una imagen "más fresca" que quieren inculcar en una institución centenaria, según ha indicado Tello.

La presidenta del Palau ha señalado que esta edición también cuenta con una vertiente "social" ya que el 1 de julio actuará la Berklee Valencia Faculty All Stars, liderados por Polo Ortí, en un concierto cuya recaudación servirá para becar un músico valenciano en su campus de verano.

"PROGRAMACIÓN COMPLETA" DEL FESTIVAL

La vigésimo segunda edición del festival es la primera en la que el Palau de la Música asume la programación completa, lo que permite que tenga "más fuerza" y sea "más potente", además de "abaratar costes" y "diversificar" y encontrar las "mejores opciones" del mercado para tener una programación "más equilibrada".

El director del Palau, Vicent Ros, también ha explicado que la institución está impulsando y abanderando la Plataforma de Jazz en España, donde se unen los festivales de jazz más importantes de España, ya que en la actualidad están "desorganizados".

"Podremos compartir recursos, aprovechar sinergias y unir fuerzas para traer a España lo mejor. Hace falta que estemos unidos", ha señalado Ros, que ha añadido que Enrique Monfort está en la directiva del proyecto.

"SINERGIAS" CON SIETE SALAS

El espectáculo continúa creando "sinergias" con siete salas de la ciudad, donde se celebrarán las Jam Sessions: 'No hay nada mejor que 27 amigos', 'El Vitti', 'El Deslunao', 'Gestalguinos', 'Matisse', 'Jimmy Glass Jazz Bar' y 'Café Mercedes Jazz', ya que es un aspecto que no quieren "dejar de lado". "Es importante que lo que se haga en el Palau tenga en cuenta a la gente que se deja la piel cada día de manera particular por ofrecer jazz en esta ciudad", ha destacado Tello.

Asimismo, también contará con un seminario internacional de jazz y música latina, desde el 10 al 14 de julio, que también tendrá actividades infantiles, y la segunda edición de 'Jazz joven', donde se presentan grupos emergentes y el ganador ofrecerá un concierto en el proyecto 'Jazz a poqueta nit'.

El presupuesto del festival se ha incrementado en más de 12.000 euros con respecto a la pasada edición, ya que este es de 157.626 euros, de los que 142.054 van dedicados a la programación; mientras que 15.572 para las actividades en barrios y pueblos. En este sentido, ha señalado que están "estudiando patrocinios" para aumentarlo. "Todavía no está cerrado, pero entendemos que puede salir para este año", ha puntualizado.

"Es un festival más potente de grandes figuras, que se entremezclan con proyectos más fronterizos, con una presencia amplísima de música valenciana y femenina. Todo ello con un denominador común, que es la calidad" ha manifestado Tello.