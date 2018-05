Eli 'Paperboy' Reed: "En todas las épocas los estilos antiguos de música encuentran formas de abrirse paso"

21/05/2018 - 15:16

Eli 'Paperboy' Reed (Boston, 1983) es todo un fondista del soul que alcanzó altas cotas de popularidad hace una década con Roll with you (2008) y Come on and get it (2010). Siempre en la brecha, ahora se une a la High & Mighty Brass Band para grabar un nuevo disco en el que revisita algunas de sus canciones dándolas un nuevo aire.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

Porque la combinación de la voz de Eli con guitarra, bajo, batería, tuba, trombones y trompetas ha creado un sonido refrescante con el que, aparte de reimaginar viejo material, se atreven incluso a versionar a Beyoncé. No en vano, esta brass band originaria de Brooklyn, comenzó tocando en las calles y el metro de Nueva York haciendo versiones de temas populares.

"Me encanta el punto diferente que le dan a algunas de mis viejas canciones y es muy divertido tocar con este enorme sonido detrás mía", plantea a Europa Press Eli 'Paperboy' Reed, quien añade que esta colaboración nace desde una amistad ya larga: "Tuve el tiempo para hacer esto el pasado verano y todo sencillamente encajó".

Tras rechazar que la mezcla sea necesariamente "vintage", Eli resume que suena "bien, alta y potente". "Creo que cuando tienes una tuba, dos baterías, dos trombones, dos trompetas, un saxo y a mi gritando encima, no puede salir de ahí que no sea poderoso", recalca entre risas.

Y aún subraya: "Definitivamente ellos se acercan de manera diferente a las canciones. Incluso tocando las mismas partes, las canciones toman una nueva vida porque la instrumentación es distinta. Tener a un vocalista como yo liderando una brass band como esta es algo que yo nunca he visto antes. Creo que es una combinación letal".

En lo que tiene que ver con ese revivalismo soul que se posiciona con solvencia en las listas de éxitos, plantea Eli que se debe a que este tipo de música se ha convertido "en la base de la música pop moderna y continúa mostrándose a sí misma en diferentes maneras". "En todas las épocas, todos los estilos antiguos de música encuentran formas de abrirse paso", apostilla.

GIRA ESPAÑOLA

Eli 'Paperboy' Reed y la High & Mighty Brass Band llegan este mes de mayo a España para presentar en sociedad su primera grabación, que sin duda alcanza toda su plenitud sobre los escenarios. Y el público español está de enhorabuena, pues serán en total doce conciertos en nuestro país a partir del 25 de mayo en la Sala Rem de Murcia.

Después, turno para Granada (27 de mayo, Palacio de Congresos), Sevilla (28 de mayo, Sala X), Valencia (30 de mayo, Loco Club), Valladolid (31 de mayo, Porta Caeli), Leganés (1 de junio, Blues Festival Southside), Girona (7 de junio, Insomni), Santander (8 de junio, Escenario Santander), Lanzarote (9 de junio, Sonidos Líquidos), Bilbao (14 de junio, Kafe Antzokia), Vitoria (15 de junio, Helldorado) y Ferrol (16 de junio, Auditorio Municipal).

"Muchos metales, baterías ruidosas y mucha diversión", resume Eli al hablar de lo que podrá encontrar el público en estos recitales, al tiempo que se muestra convencido de que la gente no baila lo suficiente. "Absolutamente no, nunca bailamos lo suficiente", zanja con risas.

Encantado se muestra con su regreso a España porque ama al país y a su gente, tal y como sentencia tras anticipar que reeditará Roll with you en noviembre con material inédito, antes de publicar un álbum nuevo a final de año: "Os divertís mucho y estáis realmente dispuestos a entregarse la música. Además, ¡la comida es la mejor del mundo!"