Muñoz Molina opta mañana a ganar el Man Booker International por 'Como la sombra que se va'

21/05/2018 - 17:25

El escritor Antonio Muñoz Molina optará este martes 22 de mayo al premio Man Booker Internacional por la obra 'Como la sombra que se va' ('Like a fading shadow', Tuskar Rock Press), con traducción al inglés de Camilo Rodríguez.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ganador de este galardón, que premia cada año un libro traducido al inglés y publicado en el Reino Unido, y que está dotado con 56.000 euros, se fallará en una cena en el Museo de Victoria y Alberto de Londres.

Muñoz Molina competirá con otros cinco finalistas: Virginie Despentes (Francia), por 'Vernon Subutex 1'; 'Han Kang' (Corea del Sur), por 'The White Book'; László Krasznahorkai (Hungría), por 'Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On'; Ahmed Saadawi (Irak), por 'Frankenstein in Baghdad'; y Olga Tokarczuk, por 'Flights'.

El autor español ya pasó el pasado mes de abril una criba en la que también se encontraban otros dos escritores españoles, Javier Cercas con su obra 'El impostor' y Gabriela Ybarra por 'El comensal'.

'Como la sombra que se va' (Seix Barral) es una nueva novela en la que el autor vuelca su obsesión por James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.

A LA CAZA DE EARL RAY

El Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013 investigó el asesinato del activista, que tuvo lugar el 4 de abril de 1968, gracias a la reciente apertura de los archivos del FBI. Durante el tiempo en que permaneció en fuga tras este asesinato, James Earl Ray pasó diez días en Lisboa tratando de conseguir un visado para Angola.

Muñoz Molina reconstruye su crimen, su huida y su captura, pero sobre todo sus pasos por la ciudad mientras recuerda al mismo tiempo su viaje a la capital portuguesa en 1987 para escribir 'El invierno en Lisboa', por la que recibió el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura.