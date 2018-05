Miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018: "Este año será el Nobel"

23/05/2018 - 13:37

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018 ha iniciado sus deliberaciones convencido de que la ausencia de Premio Nobel de Literatura en este año hace aún más relevante, si cabe, el fallo que este jueves harán público.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El escritor Sergio Vila-Sanjuán ha considerado que esta edición del Princesa de las Letras es aún más importante si cabe al no haber este año Nobel de Literatura y ha recordado que aquí "han quedado ganadores o finalistas potenciales galardonados con el Nóbel de los próximos años".

"Como este año no hay Nobel la gran noticia literaria de este año va a ser el Princesa de Asturias sin lugar a duda", ha indicado el escritor que no ha querido destacar ninguna de las 35 candidaturas que optan al galardón.

Fernando Rodríguez Lafuente ha destacado la calidad de las candidaturas y ha indicado que de las 35 iniciales serán unas doce las que se quedan en verdaderos candidatos. Así ha indicado que este año, sin Nobel de Literatura el Princesa de Asturias de las Letras es "en cierto sentido el Nobel".

"Es un favor que le debemos a la Academia sueca, porque este año el Princesa de Asturias es el Nobel de este año para las letras", ha dicho.

El escritor Leonardo Padura, galardonado con el Princesa de las Letras en 2015 se estrena este año como miembro del jurado y ha destacado que "es realmente un honor y una responsabilidad porque hablamos de un galardón que se ha ganado su prestigio por el trabajo concienzudo de los miembros del jurado".

Padura se ha mostrado partidario de galardonar "la excelencia" pero huyendo de cuotas. "Creo que este tipo de premios no debe ajustarse a cuotas, que el premio Cervantes se de un año a un latinoamericano y otro año a un español creo que no es bueno para el premio, pienso que esa cuota no funciona", ha dicho.

Otra que se estrena en el jurado es la librera Lola Larumbe Doral, que ha asegurado estar "muy contenta y muy honrada de que se haya escogido una librera para un premio que al final es para los lectores y para la lectura".

Larumbe Doral ha mostrado su deseo de que sea un a mujeres la galardonada, algo que no ocurre desde la edición de 2008. "Quiero que se premie la excelencia pero por supuesto que estaría muy bien que se tratase de una mujer, que creo que ya toca y además hay muy buenos nombres de mujeres", ha dicho.