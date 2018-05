Méndez de Vigo defiende unos PGE que cumplen con la bajada del IVA al cine y que la oposición ve insuficientes

23/05/2018 - 15:06

Acusan al ministro de conformarse con una subida que no revierte los recortes sufridos por el sector a causa de la crisis

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo ha defendido este miércoles las partidas presupuestarias propuestas por el Gobierno para Cultura y que, según ha señalado, siguen la "cifra ascendente" de los últimos años y permite cumplir con una de las principales demandas del sector cultural: La bajada del IVA, al 10 por ciento, de las entradas de cine.

En su intervención en el Pleno del Congreso, durante el debate del proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, Méndez de Vigo ha destacado que el PGE cultura ha aumentado un 5% con respecto al año anterior y que entre los principales beneficiarios de estas cifras está el Patrimonio Nacional, las bibliotecas, los muesos o la Biblioteca Nacional de España.

Además, ha destacado algunos de los objetivos de este departamento, como la confección de un catálogo bibliográfico español, la recuperación de archivos históricos, la celebración del centenario de la circunnavegación de Magallanes, o el aumento de las ediciones. Además, ha recordado que se bajará el IVA de las entradas del cine y se mantendrá el programa 'Platea' para llevar los mejores festivales y espectáculos a circuitos más pequeños.

Para el ministro, las políticas previstas por el Ejecutivo muestran la prioridad que la Cultura tiene para el Gobierno. De hecho, la ha calificado como el "alma" de su departamento.

Este discurso positivo del Méndez de Vigo, no ha contado con el apoyo de la oposición, empezando por el PSOE, quien ha señalado que si para el Ejecutivo es tan importante la cultura debería aceptar la propuesta socialista de un Ministerio de Cultura diferenciado. El portavoz del PSOE en esta materia, Andrés Torres Mora, ha señalado, además, que por mucho que suban los PGE, "siguen siendo peores que los de los socialistas en 2011" e, incluso, ha señalado que "no son la mejor versión" del Ejecutivo 'popular', que invirtió más en Cultura "en 2012".

MODELOS CULTURALES DIFERENCIADOS

También la portavoz de Unidos Podemos, Rosana Pastor, ha señalado que se trata de unas partidas "negativas" y "lejos de revertir los recortes" de los últimos años. Para Pastor, el modelo cultural del PP es "dependiente" y lejano a ser "realista y ambicioso" como se ha calificado desde el propio Ejecutivo.

La diputada también ha criticado la bajada del IVA al cine, para recordar que esta decisión sólo afecta a las entradas "mientras la actividad profesional sigue tributando al 21 por ciento". "No entendemos que en las diferentes fases de la cadena cultural se esté tributando un IVA diferenciado", ha criticado.

CS SE APROPIA DE LA BAJADA DEL IVA AL CINE

"No compartimos modelos culturales", ha apuntado el representante de ERC en este debate, Xavier Eritja. A su juicio, el del Ministerio es "centralista, homogeneizador, clientelar y clasista", frente al de Cataluña, que ha calificado de "plurinacional y pluricultural", además de ser "dinamizador social" y con un "acceso universal". "No compartimos estrategia", ha señalado también el portavoz de PDeCAT, Sergi Miquel, quien ha indicado que los PGE para Cultura "no han evolucionado nada".

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos de Cultura, Félix Álvarez, ha dedicado su intervención a destacar la labora de su partido para conseguir la reducción del IVA al cine, una medida que, según ha señalado, han conseguido "a pesar de la resistencia del PP", de la "negativa de Montoro" y de los desencuentros permanente con el Ministerio de Cultura. Además, ha criticado la "ausencia de PSOE y Podemos" en este debate.

"El mundo de la Cultura sabe quién ha sido el relevante en esta negociación y con quien se ha producido este logro. Y es con Ciudadanos", ha indicado Álvarez.