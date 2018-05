El Reina Sofía único en España entre los 20 museos más visitados del mundo, según un ranking encabezado por el Louvre

23/05/2018 - 18:49

El Museo Reina Sofía de Madrid se ha posicionado entre los 20 más visitados del mundo, según la 12ª edición del informe anual 'Theme Index and Museum Index 2017', publicado por Themed Entertainment Association (TEA) y AECOM. En concreto, el Reina Sofía ocupa la posición 17, siendo el único de los museos españoles que aparece en el ranking.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La clasificación está encabezada por el Museo del Louvre en París (Francia) con 8,1 millones de visitas el pasado año 2017, lo que supone un aumento del 9,5% de visitas respecto al 2016. Por su parte, el Reina Sofía registró algo más de 3,89 millones de visitantes durante este ejercicio, aumentando en un 6,9% sus visitas comparadas con las de 2016.

El National Museum of China en Beijing (China), el National Air and Space Museum en Washington D.C (EEUU), The Metropolitan Museum of Art en Nueva York (EEUU) y los Vatican Museums en El Vaticano, lideran el Top 5 del ranking por detrás del Louvre, compartiendo ambos museos estadounidenses la tercera y cuarta posición con 7 millones de visitantes.

Entre los museos destacados por el raking se encuentran también el Shanghai Science&Technology Museum en Shanghai, China (6), seguido por el National Museum of Natural History en Washington DC, EEUU (7), el British Museum en Londres, Reino Unido (8), el Tate Modern en Londres, Reino Unido (9) y el National Gallery of Art en Washington DC, EEUU (10).

Además, siete de los 20 museos más visitados del mundo están en China. Con un crecimiento del 11% respecto al año anterior, los museos de Asia son los que registraron un mayor mayor en 2017. En total, el número de visitantes que asistieron los museos que se encuentran en el Top 20 oscila es de 107.967.000, apenas un 0,2% más que los registrados durante el ejercicio de 2016.

Respecto a Europa, al Reina Sofía, que se encuentra en la posición número 8 en el ranking de los 20 más visitados, se le une, como las dos únicas representaciones españolas, el Museo del Prado en Madrid, que ocupa la posición número 13 con 2,84 millones de visitantes.

El ranking europeo se encuentra nuevamente encabezado por el Louvre, y posiciona a los Vatican Museums en El Vaticano, el British Museum en Londres, el Tate Modern en Londres y la National Gallery de Londres, en el Top 5 de los más visitados de Europa.

Asimismo, la clasificación ha incluido instituciones como el Stage Hermitage en San Petersburgo, Rusia (en la puesto nº7), el Museo Van Gogh en Amsterdam, Holanda (15), la Galería de los Uffizi en Florecia, Italia (16), el Museo Nscional de Escocia (17), el Rijksmuseum en Holanda (19), el Auschwitz-Birkenau Museum en Polonia (19) y State Tretyakov Gallery en Rusia (20).

Por último, el total de las visitas a los museos europeos ha sido de 75, 63 millones de visitas en 2012, un 1,1% más que las registradas en el ejercicio del año anterior.