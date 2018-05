El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá el espectáculo de Calixto Bieitio 'The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety'

24/05/2018 - 14:37

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá los próximos 8 y 9 de junio el espectáculo de Calixto Bieitio 'The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety', una obra que cuenta con música de Ligeti y Beethoven interpretada en directo por The Heath Quartet, así como la participación de los actores Cathy Tyson, Nick Harris, Miltos Yerolemou y Mairead McKinley.

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha destacado el teatro bilbaíno, el espectáculo 'The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety', creado y dirigido por Calixto Bieitio, se estrenó el pasado 12 de mayo en el Birmingham Repertory Theatre "con gran éxito", que ha repetido en el Brighton Festival.

La próxima semana recalará en Luxemburgo antes de llegar al Teatro Arriaga, que acogerá sus dos únicas representaciones en el Estado los días 8 y 9 de junio bajo el título 'Un cuarteto de cuerda: ansiedad y sexo (The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety)'. El espectáculo se ofrecerá en su versión original en inglés, con sobretítulos en euskera y castellano.

'The String Quartet's Guide to Sex and Anxiety' es una producción del Birmingham Repertory Theatre, en asociación con el Brighton Dome & Festival, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg y el Holland Festival.

En palabras de los responsables del Arriaga, el espectáculo es "una creación propia, muy personal" de Calixto Bieito, "conocido sobre todo por sus reveladoras puestas en escena de los clásicos". La obra, han explicado, "aborda el tema de la ansiedad y su tempestuosa relación con el sexo o el arte, especialmente la música".

"El propio Calixto Bieito ha comentado en más de una ocasión que sufre desorden de ansiedad desde niño, aunque realmente no lo descubrió hasta ser adulto. Hablamos, por tanto, de un tema que conoce en primera persona y por tanto toda la preparación del espectáculo, así como la elección de la música y de los autores que, de una u otra forma, se verían reflejados en el mismo, ha sido muy personal", han destacado.

El propio Bieito ha coordinado el diseño del escenario junto a Annemarie Bulla, quien también se ha encargado del vestuario. Para la música, ha escogido cuartetos de Ligeti, "con unas melodías muy teatrales y apropiadas para la atmósfera", y de Beethoven, a quien escucha desde los 17 años y que en su opinión "dan mucha esperanza".

Según han indicado desde el teatro bilbaíno, "de hecho, su humilde propósito a través de este espectáculo es precisamente ése: brindar un poco de esperanza, a todo el mundo en general y particularmente a quienes, como él, sufren problemas derivados de la ansiedad. Porque al final, la ansiedad es universal, como lo es el poder sanador de la música y del arte".

A lo largo del espectáculo, han señalado, "sobrevuela" la influencia de 'Anatomía de la melancolía', de Robert Burton, "una combinación de diario médico, enciclopedia y anécdotas" publicada en 1621. También tiene peso en la obra 'La sociedad del cansancio', de Byung-Chul Han, un estudio de 2015 sobre "el sufrimiento que produce una sociedad de consumo competitiva en nuestro bienestar psicológico".

Además, Calixto Bieito "ha tenido cerca "materiales del novelista americano David Foster Wallace y del escritor existencialista sueco Stig Dagerman, o 'La edad de la ansiedad', de WH Auden, un poema sobre dos parejas en un bar de Nueva York que contemplan la vida en una sociedad industrial y de la que "el propio director ha afirmado que extrajo la idea para el esqueleto del espectáculo".

MÚSICOS Y ACTORES

El Arriaga ha destacado, asimismo, el nivel "excelso" del cuarteto de cuerda The Heath Quartet, "uno de los conjuntos de cámara más famosos de Inglaterra y de prestigio internacional". Oliver Heath y Sara Wolstenholme con los violines, Gary Pomeroy con la viola y Chris Murray con el chelo han conseguido, en sus 16 años de andadura, "obtener un reconocimiento que trasciende fronteras, gracias a lo cual actúan por todo el mundo".

Dos actrices y los dos actores de "primera categoría" forman el "cuarteto de las palabras" y de la escena, aunque los músicos también participan en la actuación. En concreto, el montaje cuenta con la actriz británica Cathy Tyson, conocida por su papel en la película 'Mona Lisa' y la serie 'Band of gold', junto a los también británicos Nick Harris, Miltos Yerolemou y Mairead McKinley.