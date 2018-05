Ocho mujeres afirman haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Morgan Freeman

24/05/2018 - 18:49

Ocho mujeres han asegurado haber sido víctimas de acoso sexual y "comportamiento inadecuado" por parte del actor Morgan Freeman, la mayor parte de los casos en rodajes y promociones, según una investigación recogida por Europa Press del medio estadounidense CNN.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En total, la investigación incluía a 16 mujeres de las cuales siete han asgeurado que ocurrió en el entorno de la productora de Freeman, Revelations Entertainment. De hecho, un incidente presuntamente fue presenciado por Lori McCreary, cofundadora de Freeman en la empresa.

Cuatro personas que trabajaron en la producción de películas con Freeman durante los últimos diez años los han descrito como "comportamientos repetidos que hacían que las mujeres se sintieran incómodas en el trabajo". Dos, incluida la asistente de producción de 'Going in Style', cuya falda supuestamente intentó levantar, ha señalado que Freeman le sometió "a manoseos no deseados".

Otras tres mujeres han resaltado que hizo comentarios públicos sobre su ropa o su cuerpo, reconociendo que no informaron sobre el comportamiento de Freeman "porque temían por su trabajo". Otras, en cambio, han señalado que decidieron "cambiar la forma en que se vestían cuando sabían que él estaría cerca".

Con 80 años, Freeman es una de las estrellas más importantes de Hollywood, con una carrera cinematográfica que abarca casi cinco décadas. Ha sido protagonista en películas como 'Driving Miss Daisy' o 'Cadena Perpetua' a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, que lo convirtieron en una celebridad. Además, ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por 'Million Dollar Baby' de 2004 y cuenta con otras cuatro nominaciones.