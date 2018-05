Dorian: "Ningún músico merece estar en la cárcel por sus ideas o por lo que diga"

25/05/2018 - 13:24

La banda catalana Dorian publica este viernes 25 de mayo 'Justicia universal', un disco que rinde homenaje a quienes hacen del mundo "un lugar más habitable" y que se hace eco de los problemas del cambio climático y del "desasosiego" del capitalismo, según ha explicado la banda.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS - Mirian San Martín)

"Ningún músico merece estar en la cárcel por sus ideas o por lo que diga", ha manifestado a Europa Press el letrista y cantante de la banda, Marc Gili, en referencia a la sentencia sobre el rapero Valtonyc, huido al extranjero para evitar el ingreso en prisión y sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura.

Para Gili, "si se pasara por el rasero que se está pasando ahora mismo a ciertos artistas a músicos de finales de los 70 y principios de los 80, toda la movida madrileña y todos los cantautores de los 70 habrían acabado en la cárcel". "Estoy totalmente en contra de la sentencia de Valtonyc o de cualquier otro", ha afirmado.

Según ha explicado Gili, 'Justicia universal' responde a la búsqueda de "un título fuerte" para expresar que "en la calle están pasando cosas" y que "la ciudadanía está muy activa", algo ante lo que considera que la música debe responder y "reflejar lo que hay en la calle".

Este disco está dedicado a quienes "con su trabajo diario" hacen el mundo "más habitable", entre los que cita a los colectivos feministas, LGTBI o contra el racismo, así como a los periodistas "amenazados".

A su juicio, "el cambio climático es el reto más importante al que se enfrenta la humanidad" y "lo demás queda en un segundo término", según ha indicado Gili, quien en este disco no ha querido dejar fuera su preocupación por otros temas como la "corrupción política" o los "paraísos fiscales".

El trabajo de este disco ha durado un año y medio, un tiempo en el que han asistido a asuntos que les han preocupado y dolido, como la crisis entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, aunque, según ha confesado el letrista de la banda, no les ha influido en sus letras.

A diferencia de preocupaciones como la "gentrificación", que sí ha estado en sus anteriores discos y que también aparece en 'Justicia universal', Gili ha reconocido que "el enfrentamiento de la clase politica de Cataluña y de Madrid está tan enzarzado y en un callejón sin salida" que le resulta "complicado" llevarlo a sus canciones. "No sabemos ni dónde estamos ya", ha dicho.

"Como catalananes, sentimos una profunda tristeza, porque nuestra clase política no está dando la talla, no tienen ganas de dialogar. No vemos solución ni a medio ni a largo plazo", ha dicho el artista, quien ha admitido sentir un "profundo desasosiego" así como "ganas de que ciertas personas que están mandando cambien de lugar".

INDEPENDENCIA, TESÓN, TRABAJO Y AMISTAD

Dorian llevan desde 2004 sobre los escenarios con un proyecto que siempre ha destacado por la "independencia", el "tesón", el "trabajo" y la "amistad". "Es una banda que surgió de la escena independiente con muy pocos recursos económicos y a través del trabajo y de los años fue haciéndose con un público fiel dentro y fuera de España", ha dicho Gili. En este sentido, ha defendido que el disco que ahora presentan "sigue teniendo un fuego compositivo, con canciones de llama y fuerza".

Respecto a las modas, ha señalado que la "tentación" aparece a veces, pero cree que cuando un grupo tiene "una singularidad muy marcada" lo que uno hace es "evolucionar en función de esa singularidad". "Las modas vienen y van, pero es importante tener personalidad en el mundo del arte", ha resaltado.

Preguntado por el panorama musical actual, ha celebrado que en este momento hay "una explosión y aires renovados" con géneros como el trap y la música urbana en general, que les gusta y respetan. No obstante, ha matizado que es posible que exista "cierta saturación" de grupos, por lo que en el futuro "quedarán los mejores".