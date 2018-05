El Museo Casa Natal de Cervantes presenta una exposición sobre el universo cervantino en la fotografía y el audiovisual

25/05/2018 - 15:39

La Comunidad de Madrid presenta la exposición 'Cervantes. En la cinta del tiempo', dedicada a la producción fotográfica y audiovisual sobre la biografía de Cervantes y su universo literario.

La directora general de Promoción Cultural, María Pardo, ha inaugurado este viernes esta muestra que podrá visitarse, con entrada gratuita, en el Museo Casa Natal de Cervantes hasta el 18 de noviembre, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Comisariada por Lucía Laín, especialista en fotografía, esta exposición propone una andadura por más de 150 años de historia de la imagen, tomando como punto de partida la primera composición fotográfica sobre El Quijote, realizada en 1857 por el británico William Lake Price, hasta el último proyecto cinematográfico de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, estrenado en 2018.

'Cervantes. En la cinta del tiempo' reúne, en la casa que vio nacer al escritor, una cuidada selección de fotografías con las que el público podrá recorrer los aspectos más representativos de la biografía de Cervantes, adentrándose asimismo en su producción literaria.

TRES EJES TEMÁTICOS

Articulada en tres ámbitos temáticos, la exposición se complementa con una significativa muestra de fotocromos, afiches, revistas ilustradas e incluso con la proyección de la primera película muda que se conserva de El Quijote. El ámbito 'Lugares para la ficción' recorre las innumerables localizaciones que inmortalizó Cervantes en las páginas de su obra y que, década tras década, han sido visitadas por todo tipo de viajeros.

Ventas, posadas, molinos de viento y paisajes manchegos que fueron inmortalizados desde los primeros fotógrafos clásicos como Jean Laurent y Otto Wunderlich, hasta maestros del fotoperiodismo como Alfonso o Santos Yubero.

En 'Teatro, danza, ópera', la exposición analiza las diferentes puestas en escena del repertorio cervantino a través de las fotografías de Gyenes en España o Ursula Richter en Alemania quienes, sorteando las dificultades lumínicas que se presentaban al retratar los escenarios, nos ilustran con sus instantáneas sobre las puestas en escena cervantinas.

Por último, el ámbito temático 'Cervantes y el cine' incluye la proyección de la primera película muda que se conserva sobre la obra cervantina, Les aventures de Don Quichotte de Zecca y Nonguet, de 1903. Además de este filme, la sección incluye fotografías de estrenos y fotogramas de filmes europeos y norteamericanos, desde el clásico de 1933 del director G.B.Pabst hasta el último estreno cinematográfico, la denominada 'película maldita' de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote.

La muestra cuenta con la participación de más de una treintena de archivos y colecciones, como la Filmoteca Española, el Museo Nacional del Teatro o la Biblioteca Nacional, así como con fondos de la Library of the Congress, The Metropolitan Museum of Art o la Deutsche Fotothek.

Asimismo, se ha editado un catálogo con textos de Lucía Laín, comisaria de la muestra, y de especialistas como el dramaturgo Ignacio García May, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, y el periodista y crítico cinematográfico, Fernando Lara.