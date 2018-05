Un juzgado de Huesca revoca que la defensa de Santi Vila recaiga en un letrado de la Generalitat

25/05/2018 - 19:09

Una providencia del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 3 de Huesca ha revocado el nombramiento de un letrado del Servicio Jurídico de la Generalitat como defensor del exconseller de Cultura Santi Vila, en la investigación del delito de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial por no entregar piezas del Monasterio de Sijena en el Museu de Lleida.

HUESCA, 25 (EUROPA PRESS)

El juzgado se ha pronunciado así a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, donde tiene su sede el monasterio, la que se adhirió también el Ministerio Fiscal, ha informado el abogado del citado consistorio, Jorge Español.

Según ha expuesto este último, el juzgado ha acordado revocar dicho nombramiento por no ser jurídicamente posible "de ningún modo, ni manera" por lo que ha tenido que buscarse a un abogado privado de pago.

Al respecto, Español ha indicado que el juzgado también ha acordado que se deduzca testimonio a los Juzgados de Instrucción de Barcelona por si la secretaria general de la Generalitat, Dolors Portús, hubiese podido cometer delito de prevaricación administrativa al nombrar como defensor de Vila un letrado de la Generalitat por "no tener competencia alguna para ello".

El abogado de Villanueva de Sijena ha explicado que este nombramiento lo debería haber autorizarlo solamente el presidente de la Generalitat, y en el caso presente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se personará en breve ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona en este caso. Además, también tiene previsto recurrir la decisión del Juzgado número 3 de Huesca de tomar declaración al otro exconseller de Cultura investigado igualmente por no entregar las piezas, Luis Puig, por videoconferencia.

Según Jorge Español, esto "ya no se justifica al estar libre en Bélgica y no sometido a las medidas cautelares que adoptó el juez belga para que no saliera del país sin sus consentimiento" ya que la justicia en ese país "archivó de plano la solicitud del Tribunal Supremo español de extraditarlo a España".