La lluvia no frena la primera jornada del festival Tomavistas

26/05/2018 - 15:46

La lluvia no ha conseguido frenar la primera jornada del festival Tomavistas, que ha arrancado este viernes 25 de mayo con las actuaciones de Ride, Superchunk, Él Mató a un Policía Motorizado, Django Django, La Casa Azul y Javiera Mena, entre otros.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El festival, que se celebra en el Parque Tierno Galván de Madrid, arrancó ayer a media tarde con el concierto de The Zephyr Bones, a quienes siguieron La Plata y Disco Las Palmeras antes del directo de los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, que inauguraron el escenario principal con un sonido deudor del noise rock.

El público entregado a la banda argentina se vio sorprendido casi al final del concierto por una intensa lluvia que obligó a los asistentes de buscar cobijo y que provocó algún ajuste en los horarios de las actuaciones. Casi una hora después, el agua paró y el festival volvió a la normalidad.

Uno de los grupos más esperados de la jornada, los norteamericanos Superchunk, arrancaron su actuación ante un público nostálgico por los sonidos de los 90 y ellos, además de saciar las ganas de escuchar las canciones que les convirtieron en uno de los iconos del indie, desgranaron las canciones de 'What a time to be alive', su nuevo disco.

Después del post-punk los vascos Belako llegó el turno del grupo británico Ride, uno de los iconos del shoegaze, que en este festival también está representado por The Jesus and Mary Chain. La banda se convirtió en uno de los protagonistas de esta primera jornada, ya que demostraron el buen estado de salud de su música, que ahora cumple 30 años. 'Lannoy point', 'Dreams burn down', 'All I want' o 'Drive blind' fueron algunas de las canciones que se escucharon en este directo.

Los británicos Django Django se convirtieron en la gran fiesta de la noche, a la que contribuyeron la energía y el dinamismo de los miembros sobre el escenario, así como un listado de canciones confeccionado para animar a todo el público. La Casa Azul recogió el testigo de este estado de ánimo con un show lleno de los clásicos visuales del proyecto de Guille Milkyway.

The Jesus and Mary Chain, Los Planetas, El Columpio Asesino, Pony Bravo, Roosevelt, Chad Vangaalen o Perro serán este sábado los protagonistas de la segunda jornada del Tomavistas, que coincidirá con la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, para la que la organización del festival colocará algunas pantallas.