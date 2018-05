Emilio Gutiérrez Caba estrenará la obra 'Fray Luis de León' el 6 y 7 de junio en el Festival de Almagro (Ciudad Real)

29/05/2018 - 13:37

El actor Emilio Gutiérrez Caba participa en la 41 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) protagonizando y dirigiendo 'Fray Luis de León', obra que se estrenará de "manera absoluta" el 6 y el 7 de julio a las 22.45 horas inaugurando el Palacio de los Oviedo, nuevo espacio del Festival.

CIUDAD REAL, 29 (EUROPA PRESS)

Emilio Gutiérrez Caba pondrá voz a Fray Luis de León tras haber realizado él mismo una selección de textos de esta figura "imprescindible para entender el Renacimiento español", según ha informado el Festival en un comunicado.

El actor ve en Fray Luis "a ese hombre rebelde, observador, agudo, sensible, imprescindible para conocer qué milagro ocurrió en las letras españolas durante los siglos XVI y XVII, para que sigamos creyendo en ellas".

"Leerle es vivir las palabras, sentir los conceptos, llenarnos de luz. Y si lo envolvemos con música barroca y lo situamos en Almagro, la combinación puede ser embriagadora", ha señalado.

Llevar la palabra de Fray Luis a Almagro, a este lugar del teatro, le parece a Emilio Gutiérrez Caba el inicio de una "acertadísima política de acercamiento de la poesía lírica a la dramática, una hermosa idea de reunir a esos maestros de la palabra y la acción".

"He procurado hacer una selección de poemas de Fray Luis de León que no toque mucho lo religioso en el sentido más estricto de la palabra, sino que amplíen un poco la visión del mundo barroco y lo que Fray Luis sentía sobre las cosas y sobre las personas. Me parece que es un poeta tan importante que vale la pena ir a verlo", ha añadido.