DNCE y DJ Rashida, artistas invitados de Bruno Mars en Barcelona y Madrid

29/05/2018 - 13:44

Bruno Mars llegará a Barcelona y Madrid en menos de un mes y este martes confirma los artistas invitados de su gira. "Para calentar motores contaremos con DJ Rashida y, justo antes de la actuación de Bruno Mars, será la banda DNCE quien nos hará bailar sin descanso", anuncia Doctor Music en comunicado remitido a Europa Press.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los conciertos de Bruno Mars en nuestro país tendrán lugar el 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona y el día 22 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. Las entradas se pueden adquirir a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es.

En la escena desde 2015, DNCE está formado por el ex Jonas Brother Joe Jonas, a quien acompañan Jack Lawless, Cole Whittle y JinJoo Lee. Su primer álbum homónimo incluía canciones de su primer EP y temas nuevos que seguro sonarán en sus conciertos como Cake by The Ocean o Kissing Strangers ft. Nicki Minaj.

Por su parte, DJ Rashida es una de las DJ's más populares por su fusión de hip-hop, funk, soul dancehall, house y pop. Una coctelera que llena las pistas de baile con los sonidos más explosivos. La hemos visto en Londres, Nueva York, Tokio, Dubai, Ibiza, Sídney o París, y también acompañando a Bruno Mars y Cardi B en su vídeo Finesse.