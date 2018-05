El mundo de la música recuerda a María Dolores Pradera por su humor "ácido", "irónico" y "destructivo": "Era una genia"

29/05/2018 - 16:17

Rostros del mundo de la música y la cultura y amigos han coincidido en destacar este martes a la actriz y cantante María Dolores Pradera por su sentido del humor, al que han calificado de "ácido", "irónico" e incluso "destructivo", entre otros.

"Era muy sabia, podía tener un humor muy ácido, eso demostraba que era muy inteligente, y era porque tenía un destructivo y tremendo sentido del humor, sin perder la sonrisa", ha destacado Massiel a su llegada al tanatorio de la M30 en Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente de María Dolores Pradera, que ha fallecido este lunes a los 93 años.

Según ha indicado, ha intuido el fallecimiento de la madrileña a primera hora de la mañana. "Hoy a las 8.00 he puesto la radio, me he puesto la mano aquí [en la cabeza], que es una cosa intuitiva, y yo decía... se ha muerto la 'Praderita', porque ya llevaba seis meses que no nos llamaba para cantarnos, y eso quería decir algo", ha relatado visiblemente emocionada Massiel, que ha destacado de ella su sabiduría, su razón, su entendimiento y su "retranca". "A mí me enamoró como ser humano", ha añadido.

También la cantante y productora Rosa León, ha recordado la faceta humorística de la artista. "Tenía un sentido del humor genial", ha dicho, pues se reía "como se ha reído [Fernando] Fernán Gómez, Rafael Azcona, porque era de una generación de sobrevivientes que pasaron la posguerra con sentido del humor, el humor del absurdo". "Era una genia", ha apuntado.

León, que ha sido productora de cuatro discos de Pradera, ha manifestado que ha sido un "honor", un "placer" y un "lujo" poder haber trabajado con ella, a quien ha "adorado" desde que tenía 15 años.

León, que ha descrito a Pradera como un "referente", ha pedido a las "nuevas generaciones en la música" que entiendan que Pradera era "un referente para todo", para entender el mundo de la música y de la cultura. "Parte de la música y la cultura española se va hoy con ella", ha comentado.

También el periodista Iñaki Gabilondo se ha acercado hasta el tanatorio para despedirse de la artista, de la que también ha resaltado su "fabuloso" sentido del humor, "el rasgo más desconocido de esta mujer". "Era una sorpresa para quien la conocía, era un sentido del humor irónico, incluso cáustico, encantadora, absolutamente fascinante y adorable", ha alabado Gabilondo, que ha añadido que era "una referencia luminosa".

"EL CIELO SE LE VA A QUEDAR CHIQUITITO"

La presentadora y también periodista María Teresa Campos, acompañada de su actual pareja 'Bigote' Arrocet, ha recordado de Pradera su amistad. "Era una grandísima artista y tuve el lujo de que fuera mi amiga, y la recordaré siempre y le agradeceré siempre cómo fue conmigo", ha expresado.

Para Campos, su amistad con Pradera ha supuesto un "lujo" en su vida, y su figura también lo ha sido para la música española. "Recordad siempre que fue la primera que cantó rancheras y fue lo más famoso en México, con un estilo único y personalísimo, se llamó María Dolores Pradera, y fue mi amiga", ha concluido.

La cantante Rosana también ha querido dar su último adiós a la cantante y actriz. "Humanamente era única, y además era irreversible porque era grande y mágica por dentro y por fuera".

Según ha señalado, tanto a nivel profesional como musical, "se ha ido una de las más grandiosas". "Alguien tan grande que el cielo se le va a quedar chiquitito", ha dicho ligeramente emocionada antes de entrar al tanatorio.