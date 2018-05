Nathy Peluso sustituye a Molotov en el festival madrileño Río Babel

30/05/2018 - 16:41

Molotov ha cancelado su gira europea y consecuentemente su actuación prevista para el día 6 de julio en el festival madrileño Río Babel, que recalca que estas razones les son "completamente ajenas".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Lamentamos enormemente todos los inconvenientes provocados por esta situación pero como Río Babel sigue fluyendo, nos complace anunciar que Nathy Peluso se une al cartel de esta segunda edición para dar un toque de frescura con su música cabalgante entre el r&b, el rap y el trap", explica la organización en comunicado remitido a Europa Press.

Río Babel, un espacio para disfrutar de la mejor música y gastronomía al aire libre en el recinto IFEMA - Feria de Madrid durante los días 6 y 7 de julio, contará también con Crystal Fighters, Bunbury, The Cat Empire, Bebe, Juanito Makandé o Jenny and The Mexicats, entre otros.

El próximo lunes 4 de junio se harán públicos los horarios de las dos jornadas que conformarán el festival. Toda la información está en festivalriobabel.com.