El miembro fundador de Barricada Boni, diagnosticado con cáncer de laringe

Empezó su carrera en solitario en 2013

'Boni' miembro fundador de 'Barricada'. Foto: boni.es

Francisco Javier Hernández 'Boni', miembro fundador de Barricada y en el grupo desde 1982 hasta su separación en 2013, ha anunciado este jueves qua ha sido diagnosticado con cáncer de laringe.

'Boni' estaba actualmente desarrollando una carrera como solista que tuvo un primer contratiempo el pasado 18 de mayo cuando tuvo que cancelar un concierto en Granada por problemas de salud.

"En los siguientes días, después de una serie de reconocimientos médicos por parte de especialistas, se ha confirmado la peor de las noticias: los problemas de garganta sufridos vienen derivados por un cáncer de laringe", explica el músico en un comunicado recogido por Europa Press.

Y en esta línea añade: "Por esto nos vemos obligados a cancelar el resto de los conciertos que teníamos confirmados ya que la prioridad ahora es seguir el tratamiento médico prescrito por los especialistas.Estoy roto por este acontecimiento. La experiencia emocional que siento en estos momentos es la peor de toda mi vida".

"Ser parte de Barricada, continuar la carrera en solitario, grabar discos y vivir estos 36 años encima de un escenario ha sido mi obra vital. No puedo imaginar seguir adelante sin ser parte de esto, pero por ahora no tengo elección", destaca Boni, quien lamenta la cancelación de su actual gira.

Por último, asegura que no está en condicones de "poder augurar ningún pronóstico de futuro", pues "los resultados médicos son inciertos". "Pero mantengo el optimismo y no me cansaré de agradecer toda la fuerza y apoyo que he recibido durante todos estos años.Seguiré luchando. ¡Rocanrol!", concluye.