El CCCB inaugura la exposición "Presos políticos", de Santiago Sierra

Barcelona, 1 jun (EFE).- El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha inaugurado hoy la exposición de la obra "Presos políticos en la España contemporánea", de Santiago Sierra, que fue retirada de la feria internacional de arte ARCO en Madrid el pasado mes de febrero.

En rueda de prensa, el director del CCCB, Vicenç Villatoro, ha sostenido que la institución "no se puede mantener neutral" ante lo que ha calificado de "grandes temas de fondo que tocan elementos esenciales", ni tampoco ante "el uso de métodos pacíficos para conseguir objetivos políticos".

"Ni la neutralidad ni el compromiso se obtienen negando, borrando o vaciando, sino todo lo contrario. No se llega a la neutralidad y el compromiso a base de restar", ha dicho Villatoro, que ha reivindicado el compromiso del CCCB con la libertad de expresión.

La obra, compuesta por una serie de 24 fotografías en las que aparecen, pixeladas, imágenes del líder de ERC, Oriol Junqueras, de los jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15M, fue adquirida por el empresario leridano Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro junto a Jaume Roures.

La exhibición de "Presos políticos en la España contemporánea" se enmarca dentro de uno de los ejes de reflexión permanente del CCCB y coincide con la programación del "día Orwell", que comprende también la proyección del documental "Tijeras contra papel", dentro del Barcelona Creative Commons Festival.

Por su parte, el teniente de alcalde de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha indicado que la obra trata "la gran injusticia que estamos sufriendo como país" y ha dicho que Barcelona es una ciudad "orgullosa de su legado de luchas y resistencia".

Asens ha reivindicado la exposición como "una oportunidad" para denunciar la situación actual en Cataluña y para "decir bien alto que es moralmente miserable que se pretenda judicializar o coartar la libertad en general, y en concreto la de los artistas".

"Son tiempos excepcionales, oscuros, de ignominia, de barbarie y despotismo donde volvemos a convivir con refugiados, exiliados y presos políticos que están lejos de sus afectos", ha sentenciado.

También ha intervenido el delegado de Cultura de la Diputación de Barcelona y concejal en el ayuntamiento de la capital catalana, Juanjo Puigcorbé, que ha comparado la obra de Sierra con el cuadro "El 3 de Mayo en Madrid", de Francisco de Goya, y con "La carga", obra del pintor catalán Ramon Casas.

"La obra es parte de una injusticia viva, real, de hoy mismo", ha dicho Puigcorbé, que ha considerado que a las 74 fotografías pixeladas que forman la obra completa habría que añadirle la del rapero mallorquín Valtonyc, que se encuentra en el extranjero para no entrar en prisión.

"El grave acto de censura cometido en ARCO representa que en el Estado español no se puede hablar de todo. No hay libertad sin diálogo, no hay democracia sin diálogo", ha remachado Puigcorbé.