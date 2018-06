Mad Cool Festival pone a la venta 1.000 últimos abonos para frenar la reventa

5/06/2018 - 14:30

Aunque estaban oficialmente agotados desde hace semanas, la organización del Mad Cool anuncia que pone a la venta 1.000 últimos abonos de tres días como medida para luchar contra la reventa.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Debido al aumento en la reventa de entradas que se ha producido en las últimas semanas (en ocasiones a precios verdaderamente desorbitados) Mad Cool Festival ha tomado la decisión de poner a la venta una remesa limitada de 1.000 abonos con la intención de frenar las ventas fraudulentas siempre basándonos en el aforo legal del recinto como no podía ser de otra manera", explica el comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, la organización añade: "Si aún no tienes tu entrada para Mad Cool 2018 esta es tu oportunidad de conseguirla de una forma legal, segura y a un precio de venta oficial en www.madcoolfestival.es. Mad Cool no atenderá incidencias por reclamaciones de entradas que no hayan sido adquiridas por el asistente en las plataformas de ticketing oficiales. En caso de cualquier incidencia con este tipo de entradas adquiridas fuera de los canales oficiales, Mad Cool Festival indicará a los poseedores de dichas entradas que su reclamación deberá ser atendida por dicho canal de venta".

Según la organización, "esta es una oportunidad única ya que los abonos para Mad Cool 2018 se agotaron el pasado 10 de enero; más de seis meses antes de la fecha de celebración del festival y antes de confirmar a artistas como Arctic Monkeys, Jack White, Dua Lipa, Post Malone, Underworld, Eels, Richie Hawtin o Jet, entre muchos otros". "Es además, la última oportunidad para asistir al festival el jueves 12 de julio (jornada encabezada por Pearl Jam) ya que las entradas individuales para ese día también se agotaron el pasado día 4 de abril", añade.

Los primeros 500 abonos se pondrán a la venta este miércoles 6 de junio a partir de las 10:00 de la mañana. Por otra parte, los 500 restantes saldrán a la venta la semana próxima. Tendrán un precio de 190 euros + gastos (envío de pulsera incluido) y se podrán adquirir exclusivamente a través de la página web del festival.