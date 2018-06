Les Luthiers regresarán a España a finales de 2018 con la gira de su espectáculo 'Viejos Hazmerreíres'

5/06/2018 - 15:10

Les Luthiers regresarán a España a finales de 2018 con la gira de su espectáculo 'Viejos Hazmerreíres', iniciando su paso por Oviedo hasta llegar a Madrid, y en un viaje que les llevará por ocho ciudades españolas, según ha anunciado la organización.

La gira de 'Viejos Hazmerreíres' en España se iniciará en noviembre de 2018, con citas en Oviedo (del 9 al 13 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe); Vigo (del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo); Santiago de Compostela (del 22 al 24 de noviembre en el Palacio de Congresos) y La Coruña (del 27 al 29 de noviembre en el Palacio de la Opera).

En 2019, antes de visitar el Palacio de Congresos de Madrid desde el 11 al 20 de octubre, actuarán en Valencia (del 1 al 3 de marzo en el Palacio de Congresos); Barcelona (8, 9 y 10 de marzo en el Auditorio Fórum) y Sevilla (6, 7 y 8 de septiembre en el Teatro de la Maestranza).

Esta gira supone el regreso a España de los cómicos tras su último paso con la obra '¡Chist! Antología'. 'Viejos Hazmerreíres' es un espectáculo que durante casi dos horas recorre algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, se van montando piezas e integradas al eje del espectáculo que les da sentido.

De esta manera, cada una de las piezas cobra una nueva dimensión sin perder la esencia original, y así surgen remodeladas versiones de 'Las Majas Del Bergantín (Zarzuela Náutica)', 'Quién Mató a Tom McCoffee (Música en serie)', 'Loas Al Cuarto De Baño (Obra Sanitaria)' o 'Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd (ten-step)'.

Además, incluye obras nuevas como 'Receta Postrera', un vals culinario en el que Rosarito y Clarita comparten la receta para la elaboración de un novedoso postre. En esta pieza entra en escena un nuevo instrumento informal: la batería de cocina, conformada por once sartenes y seis ollas.