Dominic Miller, guitarrista de Sting desde hace tres décadas, presenta disco en Barcelona y Madrid

6/06/2018 - 13:49

Dominic Miller, el guitarrista de Sting durante los últimos 28 años, visita España dentro de su actual gira en solitario para dar dos conciertos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así las cosas, Miller presentará junto a su banda su último álbum, Silent Light, en Barcelona (14 de junio, CAT Centre Artesá Tradicionàrius, tickets en entradium.com) y Madrid (15 de junio, Galileo Galilei, entradas en Ticketea).

Dominic Miller goza de una envidiable reputación tanto en el mundo profesional como entre los amantes de la música. Nacido en Buenos Aires de padre estadounidense y madre irlandesa, estudió guitarra en el prestigioso Berklee College de Boston y en la Guildhall School of Music de Londres y ha sido un músico de sesión solicitado desde finales de los ochenta.

Ha estado involucrado en todos los álbumes de Sting desde 1990 y ha realizado más de 1.500 conciertos con el ex cantante de The Police, además de haber coescrito éxitos como Shape Of My Heart.