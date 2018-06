Nacho Vegas: "No me fío nada del PSOE, con Pedro Sánchez no sabes si es muy tonto o muy listo"

7/06/2018 - 14:16

Nacho Vegas (Gijón, 1974) ha reaccionado este jueves al nombramiento de Maxim Huerta como nuevo ministro de Cultura y ha asegurado que cuando se enteró "no sabía si era un chiste de Twitter o era verdad". "Le pega mucho a Pedro Sánchez, con el que no sabes si es muy tonto o muy listo", ha destacado a Europa Press.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

En entrevista con motivo del inminente lanzamiento de su nuevo álbum, Violética (Marxophone, 2018), el músico asturiano ha planteado que "está muy bien haber echado al PP porque es un partido corrupto y ellos son los primeros que lo sabían". Y ha añadido: "Se ha demostrado palmariamente y está bien que estén fuera de las instituciones, pero ahora tenemos al PSOE, o sea que seguimos con el bipartidismo".

En esta línea, ha apuntado que este cambio de Gobierno significaría "lago" si el PSOE "hiciera gestos de verdad" como por ejemplo cerrar los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros), plantear una nueva Ley de Vivienda o "derogar la Reforma Laboral de Zapatero, que es hermana de la del PP". "Pero como no me fío para nada del PSOE, me lo estoy tomando con mucha prudencia y bastante distancia", ha rematado.

Sí ha valorado positivamente el músico, quien llegó a ir en una lista en las últimas primarias de Podemos, que vuelva a haber un Ministerio de Cultura propiamente dicho, aunque ha indicado que puede ser "uno de esos gestos cosméticos que tan bien sabe hacer el PSOE pero que al final no significan mucho".

"Creo que es necesario un Ministerio de Cultura, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la parte museística o de orquestas sinfónicas, por ejemplo, que tiene que estar sustentadas por dinero público", ha explicado, para luego sentenciar: "La cultura popular, que es lo que a mí me interesa, no tiene que estar sustentada por un Ministerio".

Profundizando algo más, ha agregado: "Entiendo que la música y la cultura popular tienen que ejercer más como contrapoder, que puedan juzgar al poder y que nunca se permita que sea al revés, aunque ahora está ocurriendo justo eso".

"Estaría bien que hubiera un gesto con los músicos, los artistas y los activistas con todo lo que está pasando, aunque se escudarán en la separación de poderes, que es ese mito que hace mucho tiempo que no nos creemos. No tengo muchas esperanzas en que haya cambios pero vamos a ver qué pasa", ha señalado en referencia a los músicos juzgados por las letras de sus canciones.

Por último, tras asegurar que está "a la expectativa", ha recordado que él es de Asturias, una Comunidad "donde el PSOE ha hecho mucho daño con una reconversión industrial que ha destrozado mucho tejido industrial, social y cultural". "El PSOE no es un partido en el que confíe demasiado, la verdad", ha finalizado.