Huerta orgulloso de que el Ministerio de Cultura vuelva al mapa del Gobierno

Madrid, 7 jun (EFE).- El periodista y escritor Màxim Huerta se ha mostrado hoy orgulloso por haber sido nombrado ministro de Cultura y especialmente, ha dicho, de que este Ministerio "vuelva a estar en el mapa de Gobierno", una cultura que, ha destacado, "no es de bandos".

Así lo ha indicado Huerta en el acto de traspaso de la cartera de Cultura de manos de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, que previamente había entregado la de Educación.

El nuevo titular de Cultura y Deporte, cuyo primer acto como tal ha sido acompañar al Rey en la despedida de la selección española de fútbol hacia el Mundial de Rusia, ha asegurado que intentará continuar "para bien todos los proyectos que están en marcha y que los asuntos de nueva creación se harán "con mucha ilusión".

"Estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes, orgulloso de formar parte del Gobierno de España pero mucho más de que este ministerio se recupere, porque la cultura es lo que nos representa", ha indicado.

Somos, según sus palabras, "el traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, la música que nos acompaña en el taxi, el museo en el que hemos entrado y la fiesta y el aplauso en el campo de fútbol".

Para Huerta, "la cultura somos nosotros, la de hoy, la de ayer y la que quiero ser también mañana; la cultura no es de bandos, tiene que ser un orgullo de todos.Tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos".

Acompañado por su familia, el nuevo ministro ha reconocido que hoy era un día de "nervios, de inseguridades y de muchísima responsabilidad" y ha garantizado su" compromiso absoluto con la cultura y con el deporte".

En este sentido, y en respuesta a "todo lo que ha salido", ha confesado que no es una persona deportista: "No me gusta practicarlo, pero voy a apoyar y amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas".

En su discurso ha recordado las declaraciones del ministro francés y escritor André Malraux en 1959 respecto a que "había que permitir a los españoles cultivar la capacidad de inventar" y ha recalcado la necesidad de que la sociedad pueda acceder a la cultura y al deporte sin dificultades.

"Hoy tengo la oportunidad de devolverle a mi país lo mucho que ha contribuido a ser quien soy", ha agregado el ministro, que llevaba en su mano un cuaderno de notas con la inscripción en francés "Cuaderno de ruta".

El ministro saliente, Íñigo Méndez de Vigo, ha agradecido a Mariano Rajoy, al rey y a todos sus colaboradores, al mundo de la tauromaquia, la cultura y el deporte la confianza durante estos tres años de mandato al frente de Educación, Cultura y Deporte, un período "lleno de satisfacciones".

El exministro ha asegurado a Huerta que lo va a pasar "muy bien" en este departamento, porque "la cultura en España está en plena ebullición".

Al acto han acudido los principales responsables de instituciones culturales como el Teatro Real y el de la Zarzuela, la Biblioteca Nacional, el Inaem, de los museos del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, así como la exministra de Cultura Ángeles González Sinde.