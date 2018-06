PP, PSOE, Podemos y C's dan un tiempo a Màxim Huerta para que ejerza de Ministro de Cultura

8/06/2018 - 15:01

Plantean el Estatuto del Artista como principal reto cultural

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Distintos representantes políticos de PP, PSOE, Podemos y C's conceden a Màxim Huerta el beneficio de la duda y un tiempo para que ejerza de Ministro de Cultura en un "momento muy complicado para llegar al Ministerio". Todos ellos han participado en el I Congreso Internacional sobre los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual, celebrado este viernes 8 de junio en Madrid.

En este sentido, el portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Emilio del Río, ha indicado en declaraciones a Europa Press, que "no conoce personalmente al nuevo Ministro" pero que "va a esperar a ver su programa de actuación y los hechos que lleve a cabo en su área".

Por su parte, su homólogo socialista, José Andrés Torres Mora, ha señalado que "no le conoce personalmente" pero que "está muy esperanzado" puesto que, a su juicio, "aunque es un hombre independiente al partido" es también "un hombre de la cultura". "Màxim conoce cuál es la trayectoria del grupo y cuáles son las cosas que defendemos desde el PSOE. En este momento estamos con unas magnificas expectativas", ha expresado.

Un sentimiento "esperanzador" que ha compartido el Portavoz de Cultura de Podemos en el Congreso, Eduardo Maura, quien ha declarado que recibe el nombramiento del Nuevo Ministro como una "oportunidad" dada ante "media legislatura importante". "En dos años da tiempo a hacer bastantes cosas", ha aseverado.

Para él, "lo más importante" es ver "que puede hacer en común" y, por ello, asegura que "va a ser todo lo cooperativo que pueda", a proponer "todo lo que pueda" y a intentar que el trabajo con él sea "lo más fluido posible" para que así "puedan convertir estos dos años en una época fructífera".

"No le conozco y si su nombramiento me ha sorprendido o no me ha sorprendido no tiene influencia en cómo va a ser mi trabajo con él. Aunque le conociera de toda la vida trabajaría con el mismo espíritu", ha añadido.

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos, Marta Rivera, ha señalado que Huerta "es un viejo amigo" y que "como a todos los Ministros hay que darle los 100 días reglamentarios para ver que hace". "Pero es verdad que ha llegado en una temporada importante y que está llena de retos", ha añadido.

ESTATUTO DEL ARTISTA, PRINCIPAL RETO CULTURAL

En cuanto a los principales retos culturales que proponen al nuevo Ministerio, han destacado la creación de un Estatuto del Artista con el objetivo de garantizar una "buenas condiciones tanto de vida como de producción" de los creadores para "crear las bases sólidas de la producción cultural de España".

Así lo ha explicado Torres Mora, quien ha matizado que se trata de "un trabajo coral de la comisión de todos los grupos parlamentarios" al que "ya están dando las últimas pinceladas". "Creo que va a ser un buen instrumento para empezar a trabajar y tenemos por delante la posibilidad de elaborar todo un sistema que permita producir en nuestro país para crear cultura de una forma estable", ha comentado.

Una aspiración a la que se suma Maura, quien ha definido esta iniciativa como "un tema crucial" que "ya está en marcha" para trabajar por la "sostenibilidad del trabajo cultural" con base en "tener derechos y oportunidades como el resto de trabajadores, y respetar su especificidad".

Por su parte, Rivera ha precisado que el informe del citado estatuto está ya "terminado" y sus "conclusiones se presentarán la semana que viene". "Eso va a tener sus consecuencias y ya va a tener que se el ministro de cultura el que eche el resto para que todas las recomendaciones pasen a convertirse en leyes", ha añadido.

Asimismo, ha mencionado otras cuestiones sobre las que "se debe trabajar" como la materialización de la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real, la trasposición de una directiva europea de la Propiedad Intelectual o "la crisis de las GAES".