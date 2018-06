"El Discriminador", el mundo del periodismo español visto por Carlos Giménez

Madrid, 8 jun (EFE).- Crítico y sin pelos en la lengua, como siempre, así regresa uno de los padres de la viñeta española, Carlos Giménez, con el cómic inédito "El discriminador", donde aborda el poder de los medios de comunicación y en donde denuncia "lo que se habla" en ellos, pero sobre todo "lo que no se habla".

"Creo haber oído (en los medios) que cada 8 minutos hay una familia que es echada a la calle. Nadie, casi nadie, habla de esto. Nadie, muy pocos, habla de la corrupción del fútbol, del Ejercito, de la Iglesia, de los abusos de los bancos. A cambio de eso estamos en una época en que todo el mundo se siente ofendido", cuenta a Efe Giménez con motivo del lanzamiento de este obra (Reservoir Books).

"El Discriminador" cuenta la historia de Cándido Salcedo, un profesor de instituto que, cansado de escuchar en la radio tertulias, fútbol y anuncios, inventa una máquina con la ayuda de su amigo Carlitos que elimina de sus vidas todo aquello que odia de los medios de comunicación.

Pero el invento se le va de las manos ya que consigue que toda España lo utilice, y comenzará así una lucha de dos bandos: los que están agradecidos a Cándido por ser libres y dueños de sus elecciones y los que quieren frenar el poder de este aparato nacido de la mente de Giménez.

Y por retratar una sociedad donde los medios están llenos de intereses, algo que es un reflejo de la realidad, según su opinión, Giménez no teme a la pregunta de qué pasaría si ningún medio de comunicación hablara de sus trabajos.

"No pasaría nada o muy poco. De hecho yo trato de evitarlos. Desde hace ya varios años declino prácticamente todas las invitaciones que recibo para ser entrevistado, sobre todo en radio y televisión. En prensa también. Una de las razones principales es que no creo tener nada que decirle al mundo. Ya hay suficientes bobos en los medios disertando sobre lo divino y lo humano y yo no quiero ser uno más", contesta.

Tan seguro está de estas palabras que, según matiza, los que se dedican "a escribir y dibujar" tienen "el derecho y la obligación de opinar".

"Y yo procuro hacerlo en mis tebeos. Y no confundamos a los medios con los periodistas. En casi todos los medios hay periodistas sinceros y valiosos a los que yo escucho, valoro y admiro, y de los que me fío y aprendo, faltaría más", añade el cronista madrileño (1941) de la historia de España con tebeos como "Paracuellos", "Barrio" o "Los profesionales".

Por eso en "El discriminador" no se señalan nombres de periodistas, ni siquiera de medios de comunicación, sino que Giménez se limita a poner texto y dibujo a la reflexión que hace en estas páginas.

"Qué pasaría si un día, sin prescindir del todo de los medios de comunicación sino simplemente escogiendo los programas que queremos oír y discriminando lo que no queremos, dejáramos de escuchar a los politólogos y a los tertulianos, a los predicadores y a los publicistas, y a todos los fabricantes de bulos, de modas y de camelos, y a todos los que quieren hacernos comulgar con ruedas de molino...", dice en el prólogo del libro.

Según asegura el historietista, "no siempre" tuvo esa mirada hacia los medios de comunicación ya que en la actualidad, "debemos reconocer", que nuestro país atraviesa "una época de retroceso en libertades y derechos muy propicia para el descontento". "Ahora estamos conociendo grandes sentencias para algunos corruptos de la política. Veremos cuentos de ellos las cumplen", puntualiza.

Giménez vuelve a sorprender con una historia tan pegada a la actualidad que se convierte en crónica, ese género que el ha cultivado toda la vida y que mantiene en plena forma pese a que, según concluye, en su casa la televisión se "usa poco" a excepción de "Los Simpson" y algunos documentales de animales.

Por Pilar Martín.