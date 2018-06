La Academia de Cine vota hoy la candidatura única de Mariano Barroso para presidir la institución

La Academia de Cine celebrará este sábado 9 de junio elecciones a la presidencia de la institución, en las que el único candidato es actual presidente en funciones, el director y guionista Mariano Barroso, que sustituye a la diseñadora de vestuario Yvonne Blake, que se recupera de un derrame cerebral.

La candidatura encabezada por Barroso está compuesta también por el productor Rafael Portela y la actriz Nora Navas, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Asimismo, en la jornada de este sábado también se procederá a la renovación de la mitad de la Junta Directiva.

La Asamblea está abierta únicamente a los académicos, que han podido votar por vía electrónica y por correo, y que también podrán ejercer su derecho a voto durante la celebración de la Asamblea.

La urna permanecerá abierta desde las 10.00 hasta las 11.30 horas para los académicos con derecho a voto -miembros numerarios, miembros supernumerarios, miembros de honor y miembros asociados-. Posteriormente, al finalizar la Asamblea y a partir de las 14.30 horas, la terna presidencial electa mantendrá un encuentro con los medios en la sede de la Academia.

Según han matizado fuentes de la Academia de Cine a Europa Press, no se trata de una ratificación, sino que los académicos aceptarán o rechazarán la candidatura encabezada por Barroso, que tendrá que ser elegido con mayoría simple.

El número de académicos ronda actualmente los 1.500, alrededor de 300 miembros más desde que la anterior presidenta de la institución, Yvonne Blake, decidió invitar a nuevos profesionales del cine español a formar parte de la Academia de Cine, una iniciativa que sigue en marcha y por la que la lista de miembros continúa creciendo.

TENDER PUENTES CON LAS NUEVAS PLATAFORMAS

Con motivo de estas elecciones, Mariano Barroso ha afirmado que la Academia se plantea tender puentes con las nuevas plataformas de televisión como HBO, Netflix o Movistar +. "Hay que pensar cuál es la relación de la Academia de Cine con quienes trabajan allí", ha afirmado Barroso durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de estos comicios.

Según ha señalado, su propuesta para sustituir a Yvonne Blake al frente de la Academia es continuista en algunos aspectos, aunque también "renovadora", porque ve necesario "ir más allá" y adecuarse a los acontecimientos que se suceden "a velocidad de vértigo" respecto a la producción y la exhibición.

"Las nuevas plataformas de televisión, que hasta ahora no existían, están creando una cantidad ingente de trabajo", ha señalado Barroso en referencia a un escenario "muy cambiante" que desde hace un tiempo "está transformando todo". "No es cine, es televisión, pero no deja de ser ficción filmada", ha dicho Barroso.

Barroso insiste en que su intención es "legitimar" el cine español "ante la opinión pública", conseguir que la Academia sea un "influyente portavoz" del sector y reivindicar la "dignidad" de la industria porque, tal y como ha destacado, "el cine español no solo no vive del Estado sino que genera riqueza".

Además, Barroso desea que la Academia de Cine sea "el lugar de encuentro de todo el cine español" porque su "misión" es "acoger a todos los cineastas de todas las escalas". "Desde Bayona, hasta Jaime Rosales o Carla Simón", ha apuntado, quien pretende continuar la tendencia de Blake, de quien era vicepresidente segundo, de atraer a nuevos profesionales del cine.

En cuanto a los Premios Goya, el evento más importante de la cinematografía española, Barroso ha adelantado que la próxima edición, la número 33, contará con un presentador y una presentadora relacionados con el mundo del cine, y próximamente la Academia firmará un acuerdo para cerrar los detalles de la que será, según sus palabras, "una gran gala".

El objetivo, según ha indicado, es "reivindicar" el cine español en una gala que, según ha lamentado, todo el mundo parece saber cómo hay que organizar, "como pasa con el fútbol o con la política". Tal y como ha señalado, durante el último año se abrió la gala a concurso y se optó por el proyecto que "sobre el papel parecía más sólido", un resultado con el que no están "orgullosos", según ha confesado Barroso, por lo que volverán a la fórmula anterior.

En cuanto a los posibles cambios en la gala, Barroso ha señalado que se está hablando de agrupar la entrega de ciertos premios con el fin de hacerlo "más ágil", aunque descarta eliminar ningún galardón. "La gala tiene que ser muchas cosas a la vez y esa es una de sus complejidades", ha afirmado Barroso.