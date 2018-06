David Núnez, director de desarrollo de Sky España: "Hay una demanda muy importante para una oferta como la nuestra"

12/06/2018 - 18:52

Sky, la plataforma de televisión de pago líder en Europa, aterrizó en España en septiembre del pasado año. Lo hizo con un objetivo: hacer crecer el mercado de la TV de pago atrayendo nuevos clientes, no pugnando por los ya existentes con otras plataformas. Un proceso en el que, según asegura David Núñez, director de desarrollo de mercado de Sky España, caminan con paso firme desde hace ya diez meses valiéndose de una oferta "flexible", "completa", "sencilla" y "asequible".

"Estamos muy contentos y el de estos diez meses es un balance bastante positivo. Hay una demanda muy importante en España para una oferta como la nuestra", asegura Núñez que destaca que la de Sky es una propuesta que se basa en tres pilares: una oferta muy variada y para todos los públicos; un contenido que presenta tanto canales lineales -para ese público que no quiere "andar trasteando"- y también contenido bajo demanda; y una oferta que busca su nicho en esas familias y hogares que todavía no tienen televisión de pago.

"No queremos ir a por la audiencia que ya tiene televisión de pago, queremos captar clientes entre aquellos que no tienen, en esos sectores en los que la TV de pago no ha penetrado por diferentes motivos", dice el responsable de Sky España que señala que quizá uno de los motivos por los que en España el porcentaje de clientes de servicios de televisión de pago es mucho menor que en el resto de Europa sea "el precio".

Y en ese sentido, insiste en destacar que la competitividad y la flexibilidad -con un precio de 10 euros al mes, sin permanencia- son las principales armas con las que cuenta Sky. "Hay espacio para crecer y para desarrollar negocio", afirma Núñez que pese a no dar cifras de abonados en estos diez meses, se muestra plenamente satisfecho y espera seguir captando a un público "que ve que por muy poco, por solo 33 céntimos al día, tiene acceso a contenido de calidad y del que puede disfrutar de forma muy cómoda".

DEPORTE Y PRODUCCIÓN PROPIA

Y mientras alianzas como las de Netflix y Movistar+ sacuden un mercado en constante evolución, Sky sigue convencida que "hay espacio" para su oferta en esta fase inicial de su andandura en España. Una fase de arranque en la que todavía no contemplan, al menos a medio plazo, la convergencia con otras compañías.

Otro campo de batalla es el del deporte el directo y, especialmente, la guerra del fútbol que está a punto de volver a estallar ya que pronto saldrán a subasta los derechos televisivos de La Liga para el periodo que va desde 2019 a 2022 -tres temporadas-. A día de hoy Sky, marca líder de emisión de deportes en directo en Europa, en España solo emite la Segunda División, La Liga 123, que "tiene bastante éxito" ya que funciona bastante bien "en focos regionales". "La idea es ir evolucionando en función de lo que nos pidan los consumidores", zanja.

En cuanto a la producción de contenidos en España, Núñez también insiste que todavía es pronto para adelantar nada concreto pero abre la puerta en un futuro que no parece muy lejano. "Es algo que iremos viendo en función de como evolucione el mercado, de la demanda de los usuarios. Pero Sky es uno de los grandes productores de contenidos de Europa. Así que habrá que verlo con el tiempo", recuerda.

ORIGINALES MUY POTENTES: VIVIDORES Y MILAGROS

Y en esa evolución otro de los grandes pasos que irá dando Sky en España es sumar a todas esas series enormemente populares que ya están en su catálogo como Vikingos, American Horror Story, The Walking Dead o Big Bang Theory, las producciones Sky Originals.

Así, y tras Gomorra y Save Me, en el horizonte más inmediato de Sky España aparece con mucha fuerza un título: Patrick Melrose, la miniserie de producción original que, protagonizada por el mediático Benedict Cumberbatch, se estrenará el 18 de septiembre.

Una ficción de cinco episodios basada en la saga de novelas semiautobiográficas de Edward St. Aubyn en la que el protagonista de Sherlock y The Imitation Game encarna a un hombre brillante pero traumatizado por su dura infancia y sus disfuncional familia que busca refugio en las drogas y el alcohol.

La hilarante y a la vez desgarradora historia de un vividor que transcurre entre el Sur de Francia en los años 60, Nueva York en los 80 y Gran Bretaña a principios de los 2000 y que cuenta en su reparto, además de con Cumberbatch con otros nombres de altura como Hugo Weaving (Matrix, El señor de los anillos), Jennifer Jason Leigh (Los Odiosos Ocho, Twin Peaks).

Y en Italia se ambienta El Milagro, otra potente propuesta de Sky que consta de ocho capítulos y que llegará a la plataforma en otoño. Este drama de suspense, escrito y dirigido por el prestigioso escritor italiano Niccòlo Ammaniti (No Tengo Miedo, Tú y yo) que debuta detrás de las cámaras con esta ficción, relata el momento convulso de un país que, mientras se enfrenta a un momento político trascendente -un referéndum para decidir si sigue o no en la Unión Europea-, encara un misterio sin resolver que lo cambiará todo: una escultura de plástico de la virgen María que llora sangre.

El reparto de El Milagro está encabezado por Guido Caprino (Felices Sueños, In Treatment), que interpreta al primer ministro Fabrizio Pietromarchi y, entre otros nombres, cuenta con el español Javier Cámara (El joven Papa, Truman), que da vida a un científico muy peculiar.