El Museo de Arte de San Antonio acoge una muestra con obras de Goya, Velázquez o Picasso procedentes de museos españoles

12/06/2018 - 18:58

El Museo de Arte de San Antonio, en Estados Unidos, acogerá desde el próximo 23 de junio hasta el 16 de septiembre en una exposición obras de artistas como Goya, Velázquez, El Greco, Sorolla o Picasso procedentes de museos de Madrid.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Esta muestra, que lleva por título 'España: 500 años de pintura española de los museos de Madrid', contará con más de 40 obras maestras de la pintura española procedentes de las principales colecciones de Madrid, incluido el Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Reina Sofía, a las que se une un grupo de obras de museos estadounidenses, según informa el museo estadounidense.

"Al reunir pinturas de diferentes colecciones, España ofrece una narrativa dinámica", ha señalado William Keyse Rudolph, PhD, uno de los comisarios de esta exposición, que solo se verá en San Antonio y que cuenta con muchas obras que nunca antes se han visto en Estados Unidos

"De los trabajos que demuestran el dominio de la Iglesia Católica al final de la Edad Media a las pinturas cosmopolitas de principios del siglo XX, los visitantes verán la belleza de la pintura española y su legado", ha destacado.

Esta exposición está organizada por el Museo de Arte de San Antonio y se realiza con el apoyo de la Embajada de España en Washington. DC, y del Ministerio de Cultura y Deporte en Madrid, en colaboración con el Bank of America.

Además, han participado en su financiación Carlos y Malú Alvarez, American Airlines Cargo, The Brown Foundation, the Elizabeth Huth Coates Foundation of 1992, y Christie's Appraisals, Inc. Además, cuenta con el apoyo del Departamento de Arte y Cultura de la Ciudad de San Antonio y el Consejo Federal de las Artes y las Humanidades.