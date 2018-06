Màxim Huerta se despide como ministro de Cultura citando a Lope de Vega

Madrid, 13 jun (EFE).- "Ir y quedarse y con quedar, partirse" ha sido el verso de Lope de Vega con el que Màxim Huerta se ha despedido esta tarde de su cartera de ministro de Cultura y Deporte después de que trascendiera que había tenido que pagar a Hacienda 366.000 euros por defraudar 218.000 en 2006, 2007 y 2008.

"Ir y quedarse y con quedar, partirse. Me voy para no partirme yo, para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto que es en lo que creo, este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país", ha dicho Huerta al final de su comparecencia de 9 minutos esta tarde en Cultura para anunciar su "retirada".

El poema de Lope de Vega concluye "creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma, y en la vida infierno".