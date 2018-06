Guirao buscará el consenso y el equilibrio entre Humanidades y tecnología

Madrid, 14 jun (EFE).- El nuevo ministro José Guirao ha asegurado hoy tras asumir la cartera de Cultura y Deporte que buscará el consenso en el sector, aunque sea complicado, y el equilibrio entre las Humanidades y las nuevas tecnologías y la innovación.

Tras tomar posesión esta mañana ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Guirao ha asumido la cartera de Cultura y Deporte de manos de Màxim Huerta, que ayer dimitió tras haber permaneció en el puesto menos de una semana y a quien ha agradecido su generosidad tanto al aceptar el cargo como al renunciar a él: "será un ejemplo para mí", ha dicho.

El ministro ha destacado como "la gran noticia" el consenso alcanzado hoy entre los grupos parlamentarios sobre el Estatuto del Artista, un consenso que buscará en la cultura aunque es consciente de que es "un tema complicado".

"Cuando hay consenso salen decretos, leyes; cuando no hay consenso no sale casi nada, y yo voy a intentar buscar el consenso", ha recalcado.

"Me habéis conocido siempre en la cultura contemporánea y la innovación", ha indicado el ministro que ha advertido no obstante que "sobre las cenizas no se construye nada sólido".

Tras destacar la importancia de las Humanidades y de las nuevas tecnologías, ha indicado que "la tecnología sin corazón nos puede llevar a sitios que a lo mejor no podemos transitar", por lo que buscará un equilibrio entre ambas.

Según el ministro, la cultura tiene dos vertientes, la de la identidad, "un tema importante siempre que lo tratemos con cuidado y con respeto, siempre que no lo manoseemos mucho", y la económica, ya que este sector "es muy importante en el PIB: gran parte del turismo es por el patrimonio histórico, por los museos, los teatros y auditorios o el gastronómico.

"La cultura genera dinero, genera evolución, investigación.... es algo más de eso que dicen que somos", ha subrayado.

Respecto al deporte, ha dicho que "es una oportunidad fantástica para muchas cosas, tanto el de competición, como el de élite, que nos une" y ha recordado, respecto a la selección de fútbol, que no recuerda que nada "uniera tanto" a los españoles como cuando se ganó el Mundial.

Pero también ha querido destacar la importancia, aún a sabiendas de si tiene competencias o no sobre estos asuntos, al deporte relacionado con la salud y al de las personas con discapacidad y ha destacado las posibilidades de salud e integración que puede proporcionar su práctica.

También ha pedido a los periodistas deportivos un poco de paciencia y benevolencia: "Me sentaré para estudiarlo y me aplicaré".

Màxim Huerta se ha despedido del ministerio asegurando: "Como si de un libro se tratara paso página"; y ha regalado a su sucesor el libro de Ana María Matute "Paraíso inhabitado".

Además de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han asistido al acto la titular de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, así como los exministros de Cultura César Antonio Molina y Carmen Alborch.

Los exsecretarios de Estado de Cultura Fernando Benzo y Miguel Ángel Cortés; el director del Instituto Cervantes, José Manuel Bonet; los directores del Prado y el Reina Sofía, Miguel Falomir y Manuel Borja-Villel, y presidentes los de los Patronatos de ambos museos, José Pérez Llorca, y José Martí Fluxá, han sido otros de los asistentes.

Como ocurrió hace una semana en el traspaso de cartera de Íñigo Méndez de Vigo Huerta, a las puertas del Ministerio los trabajadores del Teatro de la Zarzuela se han concentrado para pedir al nuevo ministro que no siga con la fusión con el Teatro Real.