Javier Cámara, un anodino ministro rumbo a La Moncloa en 'Vota Juan'

14/06/2018 - 16:20

El próximo 21 de junio arrancará el rodaje de Vota Juan, la serie de TNT que, protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte, mostrará en clave de comedia la "cocina" de la política española y qué ocurre "con ese Ministro que tiene mucho poder pero que se encuentra solo cuando llega a casa".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Con la agitada situación política en España, el creador de la serie producida por 100 balas (Mediapro) y Turner España, Diego San José, ha confesado que el momento de presentar esta comedía es el ideal. Aunque, matiza el guionista de Ocho apellidos vascos y Fe de etarras, la realidad siempre supera a la ficción. "Los guionistas han sido muy inteligentes, sí hubieran hecho referencias a la actualidad los guiones estarían obsoletos", señala Cámara durante la presentación del rodaje este jueves en Madrid.

"Hemos querido colocar el foco en lo que no conocemos, ver desde dentro la política. ¿Qué pasa con ese Ministro que tiene mucho poder pero que se encuentra solo cuando llega a casa?", afirma San José que además subraya que en la primera serie que TNT produce en España han contado "algo más que libertad" a la hora de plantear diferentes situaciones de las que hubieran tenido en una cadena generalista.

"Hemos tenido mucha motivación para profundizar en aquello, que a lo mejor, no te atreves a decir en otras cadenas. Me he encontrado con el apoyo, y el animo, para hablar de momentos incómodos que me parecen muy interesantes", dice San José que querido poner en valor el trabajo de Juan Cavestany (Vergüenza), el otro guionista, y señalar que no han querido ofender a nadie con su historia... pero que si alguien se da por aludido es algo que no pueden controlar. "No me gusta escribir para crear polémica pero ojalá alguien se moleste porque, en cierta manera, algo habremos hecho bien", apunta.

CÁMARA, DE VUELTA A LAS SERIES ESPAÑOLAS

En este sentido Cámara resaltó que en muchas ocasiones los políticos se ven "empujados" a decir ciertas cosas, y a "defender lo indefendible". Asimismo, el actor manifestó su alegría por volver a la televisión en España, tras su paso por series extranjeras como Narcos y The Young Pope.

Un regreso en el que da vida a Juan Carrasco, un anodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades, decide presentarse a las primarias de su partido para optar a la candidatura de la Presidencia del Gobierno. Un político situado a medio camino entre lo clásico y la nueva política, según revela San José. "Es un político que quiere 'likes' y 'followers', pero es de la vieja escuela", apunta el guionista.

Una de las bazas cómicas de 'Vota Juan' será el hecho de que los personajes se verán obligados a "tomar decisiones para las que muchas veces no están capacitados", algo que, señala Cámara "crea una situación peripatética".

Y es que frente a los los políticos que aparecen en las noticias que "siempre transmiten seguridad, dicen las cosas convencidos", Vota Juan mostrará "al político con vértigo, con miedo a su cargo y a las decisiones equivocadas", promete San José.

EL TEATRO DE LA POLÍTICA

Para María Pujalte, la actriz que da vida a la jefa de prensa que intentará catapultar a Carrasco hasta La Moncloa, la política es "una puesta en escena", donde solemos pensar que "no hay vida detrás de todo eso". La serie tratará de mostrar esa faceta más humana, o como dice Cámara de "la cocina" de ese político o alto cargo público que encuentra "mucha soledad cuando llega a casa".

El rodaje de 'Vota Juan' comenzará el próximo 21 de junio. La serie, que se estrenará la próxima temporada, contará con un total de 8 capítulos de 30 minutos de duración cada uno.

Con Vota Juan, TNT quiere consolidar su apuesta por las producciones locales y acercase más al espectador. Además, Daniel González, director general de Turner en España y Portugal, piensa que la serie protagonizada por Javier Cámara cuenta con todos los ingredientes para ser un éxito nacional e internacional.