El Real transmite su "pleno respeto" a la decisión de Guirao sobre la fusión

Madrid, 18 jun (EFE).- El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha transmitido su "pleno respeto" a la decisión que adopte el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, sobre la fusión entre esta institución y el Teatro de la Zarzuela.

Guirao, que hoy se ha reunido con el responsable de la Zarzuela, Daniel Bianco, y con el presidente del Patronato del Real, Gregorio Marañón, ya se entrevistó la semana pasada con miembros de UGT, CCOO y CSIF.

Tras hablar con los sindicatos, el ministro dijo en una entrevista con Efe: "Si para la semana que viene tengo claro que no debe hacerse así, lo propondré y, si no es definitivo, lo que haríamos sería paralizarlo. Lo importante es que no haremos nada que primero no hayamos hablado y lo segundo, que no hayamos llegado a un acuerdo".

García-Belenguer ha recordado hoy que el proyecto de fusión comenzó en 1995 y se paralizó por "motivos diversos" hasta que lo recuperó el anterior titular de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, por lo que el actual "debe tomar una decisión".

"El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, llamando a las partes implicadas y cuando tenga una visión integral de todas las partes tomará una decisión. Nosotros tendremos un pleno respeto a lo que se decida", ha añadido a preguntas de los periodistas.