Los trabajadores aplauden la anulación de la fusión de la Zarzuela y el Real

Madrid, 19 jun (EFE).- La decisión del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, de anular la fusión entre los teatros de la Zarzuela y el Real ha sido acogida con satisfacción por los representantes de los trabajadores, que se han comprometido a analizar la viabilidad de las unidades del Inaem.

El ministro, según ha informado esta tarde en una nota su departamento, ha adoptado esta decisión "tras analizar las incertidumbres jurídicas, técnicas y operativas que implicaba la fusión propuesta, sobre todo en relación con la subrogación de los trabajadores".

El secretario general de CC.OO del ministerio de Cultura y Deporte, Jesús Álvarez, ha explicado a EFE que el ministro les ha comunicado su decisión en una reunión a primera hora de esta tarde y que han "adquirido el compromiso" de crear una mesa de trabajo "inmediata" para "hablar" de las distintas unidades del Inaem, al que pertenecía la Zarzuela hasta el decreto de fusión.

"Estamos muy satisfechos porque es exactamente lo que pedíamos y además pedíamos esa mesa de negociación y trabajo y nos parece muy sensato que el Ministro también haya visto claro que hay que hacerlo. El Ministro tiene una sensibilidad con los trabajadores que hasta ahora no se había demostrado", ha asegurado.

La anulación del Real Decreto del 20 de abril por el que el Gobierno del PP aprobaba la fusión se aprobará, según Álvarez, en el Consejo de Ministros del día 29 de junio.

El representante sindical no cree que pude haber en un futuro otro proyecto de fusión: "tal y como se ha hecho esta vez no. Lo que me ha parecido es que con el nuevo ministro se ha abordado la situación en serio, sin prisas y con ansias de hacer cosas que no se pueden hacer".

El Inaem, ha precisado, "necesita una reforma porque el PP ha hecho una serie de leyes que han ido acortado la libertad de acción de las unidades de producción artísticas del Inaem que estaban acogotando las instituciones".

Los trabajadores siempre han calificado la medida de "decretazo" y han mostrado su preocupación porque "no garantizaba" la "permanencia total" del personal "ni respetaba" sus derechos.

Convocaron paros y movilizaciones durante todo el mes de mayo y continuaron en junio con las manifestaciones, una de ellas el mismo día de la toma de posesión de Guirao, el pasado 14 de junio, ante la puerta del ministerio.

El ministerio siempre ha asegurado que con la entrada en vigor del Real Decreto el personal funcionario o laboral de la Zarzuela se incorporaría a la Fundación Nacional "con los mismos derechos y obligaciones".