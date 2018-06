Zarzuela-Real, una fusión "estratégica" que solo ha existido en el papel

Madrid, 19 jun (EFE).- Con la decisión comunicada esta tarde por el nuevo titular de Cultura y Deporte, José Guirao, de anular la fusión de la Zarzuela y el Real se acaba una unión "estratégica", según el Gobierno del PP, que consideraba que era la forma de "potenciar" el género de la zarzuela como patrimonio español.

El pasado 20 de abril el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la unión de ambos coliseos por Real Decreto, una medida que entraría en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que ha sido contestada desde que se filtró el proyecto, el 10 de marzo, por los trabajadores de la Zarzuela.

En una reciente entrevista con EFE, Guirao explicaba que, tras una primera reunión con los sindicatos, había decidido que iba a escuchar a los directores de los coliseos y que, si tenía claro que no debía hacerse así lo propondría al Gobierno y, si las conclusiones no eran definitivas, lo paralizaría para que no entrara en vigor con la entrada en vigor de los PGE, prevista para dentro de un par de semanas.

"Lo importante -decía en esa entrevista- es que no haremos nada que primero no hayamos hablado y lo segundo, que no hayamos llegado a un acuerdo".

Aunque, en un principio, Guirao iba a comunicar este miércoles su decisión a los sindicatos, hoy ha adelantado en Sevilla, donde visitaba el Archivo General de Indias, que el anuncio sería esta misma tarde porque mañana debe salir de viaje a Rusia para asistir al partido entre España e Irán.

En Sevilla ha señalado que el problema de la integración laboral entre las dos plantillas "bloqueaba" la fusión: "no está resuelta la integración de los trabajadores de la Zarzuela en esa nueva fundación", un asunto, ha dicho, al que él es "bastante sensible".

El Gobierno de Mariano Rajoy entendía que la fusión debía llevarse a cabo fundiendo ambos coliseos bajo el nombre de Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela FSP (fundación de servicio público).

La decisión suponía que el Teatro de la Zarzuela dejaba de ser una unidad de producción del Inaem para pasar a depender de una fundación presidida por Gregorio Marañón.

Entre ambos teatros, distantes 2 kilómetros, suman cerca de 3.000 localidades, casi 600 empleados y un presupuesto de 74 millones de euros, de los que los 19 millones de los que dispone la Zarzuela provienen en su totalidad del erario público así como el 25 % de los 55 millones del Real.

Para Gregorio Marañón, que ya promovió en 1995 el otro intento que ha habido de unión de ambos coliseos, la fusión permitiría "reforzar" el género de la zarzuela y, "por supuesto", se "respetarían" las plantillas y las condiciones laborales de los trabajadores de ambos teatros.

Los trabajadores siempre han calificado la medida de "decretazo" y han mostrado su preocupación porque "no garantizaba" la "permanencia total" del personal "ni respetaba" sus derechos.

Convocaron paros y movilizaciones durante todo el mes de mayo y continuaron en junio con las manifestaciones, una de ellas el mismo día de la toma de posesión de Guirao, el pasado 14 de junio, ante la puerta del ministerio.

El ministerio siempre ha asegurado que con la entrada en vigor del Real Decreto el personal funcionario o laboral de la Zarzuela se incorporaría a la Fundación Nacional "con los mismos derechos y obligaciones".