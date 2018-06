La danza se desbordará en la nueva temporada del Mercat con Charmatz y "Rosas"

Barcelona, 20 jun (EFE).- Danza artesana, circo o movimientos desconcertantes tendrán cabida en la nueva temporada del Mercat de les Flors, que se iniciará el próximo mes de octubre bajo el título de "Dansa desbordada", con la presencia, entre otros, de Boris Charmatz, de la compañía belga "Rosas", OtraDanza y Thomas Noone.

La directora del Mercat, Àngels Margarit, ha presentado hoy las principales líneas de la programación de la temporada 2018-2019, de la que también destacan las colaboraciones con el MNAC, el MACBA y la Sala Hiroshima, así como un festival IDN Plus en homenaje a quien fue su directora, la fallecida Núria Font, o unos talleres para "espectadores activos".

Margarit ha defendido que la "danza es un arte que dialoga con otras disciplinas", lo que quiere reflejar en la programación con "muchas maneras diferentes de hacer danza, desbordando tiempo, horarios y públicos".

Como ya hiciera el año pasado, ha apostado por cinco 'constelaciones' de espectáculos que, a lo largo de los meses, tendrán como protagonistas al francés Boris Charmatz, quien los días 24 y 25 de octubre ofrecerá "Flip Book", los días 27 y 28 del mismo mes, "20 bailarines para el siglo XX", en el MACBA, y en marzo, otra vez en el Mercat, "10.000 gestos" y 24 bailarines en escena.

Los otros protagonistas de las 'constelaciones', "que deben servir para profundizar y disfrutar de los artistas", serán entre octubre y noviembre Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol; en abril los denominados "Big Bouncers", con coreógrafos como Iris Heitzinger, Françoise Boillat, Joao Lima, Cecilia Colacral y Anna Rubirola; y también el mismo mes "La Ribot", pionera de la danza contemporánea, con su producción artística radical.

La última de las 'constelaciones' la protagonizará en mayo y junio de 2019 el circo de "Escarlata Circus", que presentará piezas como "Devoris Causa", "Pugilatus" y "Quan els crancs portin talons".

La temporada en las salas del Mercat se iniciará el día 4 de octubre con la Thomas Noone Dance y "Closer", aunque el 30 de septiembre Oona Doherty habrá ofrecido "Hope Hunting" en la Sala Hiroschima.

Ana Borralho & Joao Galante estarán también a inicios de ese mes con "Trigger of Happiness", mientras que a finales de octubre, el día 25, el testigo lo recogerá Peter Stamer y su "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense", aunque en las salas del MNAC.

En noviembre será el turno de la norteamericana Meg Stuart & Damaged Good con las piezas "An evening of solo works" y "Violet", y de HOP con la obra "Processos".

La Navidad tendrá sabor a "Los Galindos", a la Compagnie Dernière Minute/Pierre Rigal y Plan D, para todos los públicos, igual que lo será "La partida", de la Cia.Vero Cendoya.

Enero empezará en el Mercat con OtraDanza y sus "Rito" y "Da Capo", que darán paso al festival "Salmon", de nuevas tendencias en este ámbito, y, a finales de mes, llegará Marlene Monteiro Freitas con la premiada en Venecia "Bacants-Preludio para una purga".

Christian Rizzo así como la Batsheva Dance Company y su "Venezuela" serán otros protagonistas de la temporada, igual que Guy Nader y Maria Campos, con la obra para todos los públicos "Tarannà".

La Veronal regresará en marzo con "Pasionaria", igual que la belga Anne Teresa de Keersmaeker y su compañía "Rosas" con la obra "Achterland", con un violinista en directo, y que nunca se ha visto en Barcelona.

Rachid Ouramdane estará en mayo, igual que Roser López Espinosa, que dará a conocer "Bruit" (título provisional) y Jesús Rubio Gamo con "Gran Bolero".

Margarit, por otra parte, ha destacado que se presentará una nueva producción propia gracias al proyecto "Cèl·lula", con el que quiere contribuir a la creación de piezas de gran formato, y que se estrena con "Flamingos", de Albert Quesada, como primer invitado al proyecto y con ocho bailarines en escena.

Respecto al balance de la temporada pasada, ha indicado que ha habido un total de 41.292 espectadores, frente a los 41.149 del año pasado, sin contar los que acudieron gracias al Festival Grec, y una ocupación del 79 por ciento frente al 80 por ciento de 2016/2017.

En cuanto al presupuesto de 2018, el inicial es de 4,63 millones, frente a los 4,89 del año anterior, aunque allí se incluía lo destinado a la Producción Nacional de Danza, que este año no se llevará a cabo.

Para Margarit, que ha recordado que desde 2012 la cifra de los presupuestos ha disminuido, contar con unos seis millones por temporada sería lo óptimo para la institución.