Mario Gas apunta a los "miedos" de una familia de clase media en la obra 'Humans'

20/06/2018 - 15:33

La comedia propone un "descalabro familiar" en el Teatre Romea

La comedia propone un "descalabro familiar" en el Teatre Romea

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Teatre Romea de Barcelona acoge a partir del 28 de junio y hasta el 5 de agosto la obra 'Humans', de Stephen Karam y con dirección de Mario Gas, en la que recorre los "miedos" de una familia pudiente y convencional, en un estreno que podrá verse en el marco del Festival Grec.

En la obra, tres generaciones de una familia de origen irlandés residente en Estados Unidos se reúnen para celebrar Acción de Gracias en un apartamento en Chinatown rompiendo la tradición de cenar en la casa familiar; allí, todos empezarán a airear sus secretos.

"Es una obra inscrita en el nuevo realismo naturalista americano y se nutre de éste y de las 'sitcoms' americanas y de los nuevos guionistas", ha dicho Gas, que ha señalado una nueva manera de aproximarse a los conflictos familiares: con nuevos tempos, ritmos y con teatro del absurdo.

CLASE "VENIDA A MENOS"

"Asistimos realmente a una obra en la que aparentemente no pasa nada. No hay tragedias, no pasan cosas", ha dicho, pero ha detallado que es una clase media metida en el túnel del olvido, venida a menos, alejada del centro de poder, donde los componentes tienen problemas cotidianos de una existencia aparentemente normal.

Todo ello va apareciendo y filtrándose en un sinsabor de no alcanzar las metas que uno quiere, "en un descalabro familiar" sin que ocurran grandes acontecimientos.

"Es una clase que no pinta nada en el desarrollo económico y social del país", ha dicho Gas, que no ha trasladado la obra al contexto barcelonés, ya que ha considerado que la importancia de la obra son los personajes y se ha respetado su peculiaridad americana para que sea una metáfora.

"VERDADES COMO PUÑOS"

En la obra aparecen "verdades como puños" y ha avisado de que, aunque ocurre en Nueva York, el espectador puede ver reflejadas sus miserias y alegrías, y ha detallado que los personajes están muy bien dibujados.

"Te ríes con ellos y sales con un sentimiento agridulce porque la obra penetra un poco más", ha dicho Gas, que ha avisado de que la dramaturgia actual impregna los diálogos con rapidez y acidez --al estilo Los Simpson--, con un hilo conductor, pero que en el fondo es la típica obra espejo que habla de nosotros mismos.

De ritmo "trepidante", los diálogos tienen tanta vocación de naturalidad que los actores hablan unos sobre otros, como sucede en la realidad, pero siempre respetando el lenguaje teatral.

Gas ha destacado que es una obra muy difícil y que si fuera una fotografía tendría valor histórico para los estudiosos desde el futuro, pero ha realzado su cantidad de poética: "La capacidad de los personajes de convertirse en arquetipos".

FAMILIA CONVENCIONAL

En el personaje de abuela un poco ida, la actriz Maife Gil ha dicho que su personaje entiende lo que le sucede a todos sus familiares pero por su situación mental no puede expresarlo; mientras que Lluïsa Castell interpreta a la madre, de profundas convicciones religiosas, pero absolutamente desgraciada.

El actor Jordi Bosch ha considerado que el autor habla de los miedos humanos: "Nadie se enfrente al miedo, todos conviven con él", ha agregado, a la vez que Jordi Andújar ha agregado que, como todas las familias, representan a una familia imperfecta.

Candela Serrat ha añadido que la obra sí que permite reconocerse a uno mismo o a personas conocidas: "Se le da al público una libertad de sacarse aquello que tiene clavado", y Miranda Gas, representando el paradigma de la hija pequeña, ha añadido que se dan situaciones muy jugosas por presentes y reales.

Esta comedia dramática, originalmente 'The Humans', se estrenó en el OffBroadway en 2015, y en 2016 fue Premio Pulitzer de Drama por su retrato de la complejidad de las relaciones humanas y de pareja y del desequilibrio entre las aspiraciones personales y la realidad laboral.