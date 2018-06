Miquel Berga recopila sus columnas periodísticas desde 1992 en el libro 'Un aire anglès'

El escritor y profesor Miquel Berga ha recopilado sus columnas dominicales publicadas en 'El Punt' desde 1992, actualmente 'El Punt Avui', en el libro 'Un aire anglès' (Periscopi) en "formato diccionario y ordenados en abecedario", ha informado este miércoles en rueda de prensa.

Los artículos, seleccionados por la editorial que trabaja con la ficción no literaria, no están datados porque "no es una recopilación cronológica sino que responden a un conjunto atemporal", ha explicado Berga.

Los textos hablan del aire inglés e invitan a hacer un viaje a Inglaterra y al mundo anglosajón en general y, a través de la ironía, el sarcasmo y el humor, el escritor habla de cosas que afectan actualmente "desde un punto cercano", ha explicado el originario de Salt (Girona).

ELEVACIÓN MORAL

Asimismo, ha destacado que 'Un aire inglès' no es militante pero que a parte de la cultura anglosajona se puede leer otras cuestiones, como la situación actual que está viviendo el país, y que "hay una elevación moral".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el artículo 'Follia' por ser un comentario sobre la situación política que vive Catalunya y el resto de España y ha confesado que "hay un exceso de tener la razón y que hay enfermos de razón por todos lados".

También ha destacado la columna 'Gripaus', que narra la vida sexual de un sapo, pero "realmente es un artículo profundamente político", y ha explicado que es su manera de hacer comentarios de su propio país.

POR CASUALIDAD

Berga ha explicado que si se leen todos los artículos se puede observar algo en común: su referencia a la cultura anglosajona, aunque ha confesado que su estancia en Inglaterra fue "un poco por casualidad".

En 1972, con 20 años, tuvo la oportunidad de volar a Londres por primera vez y su llegada fue "dickensiana", ha explicado el autor, quien ha añadido que el mundo ha cambiado desde entonces.

En este sentido, ha observado que la introducción del libro evoca sus 20 años e insinúa "la despreocupación y la alegría irresponsable de los jóvenes de aquella época".