La Carlos III desarrolla una herramienta para medir la brecha de género en Facebook

Getafe, 20 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y otros centros han desarrollado una herramienta para medir la brecha de género en Facebook que relaciona la desigualdad educativa y económica entre hombres y mujeres con el uso de la red social.

"La principal conclusión que hemos extraído es que el desequilibrio del uso de Facebook entre géneros está relacionado con otras desigualdades de género, como las que se producen en la educación y la economía", ha explicado uno de los autores del trabajo, David García, del CSH y la Universidad Médica de Viena.

El estudio, publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha sido llevado a cabo por investigadores de la UC3M, del Complexity Science Hub de Viena, la agencia nacional científica de Australia CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), el Instituto IMDEA Networks y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

La herramienta, denominada Facebook Gender Divide (FGD; Brecha de Género de Facebook), permite medir las diferencias de género en el acceso y la utilización de Facebook gracias a estadísticas agregadas de cerca de 1.500 millones de usuarios de 217 países.

Según sus resultados, los países que establecen medidas en pro de la igualdad de género en aspectos económicos presentan una menor desigualdad de género general.

Otra de las conclusiones del trabajo es que la cantidad de mujeres activas en Facebook crece, proporcionalmente, más que la de hombres, y que éstas sacan un mayor provecho de la utilización de la red social.

La herramienta permite también permite visualizar cuáles son los países donde existe una mayor brecha de género en las redes sociales, que se concentran en África y en determinadas zonas de Asia.