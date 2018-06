Fira Tàrrega reinterpretará las artes escénicas de calle en la próxima edición

Barcelona, 21 jun (EFE).- Fira Tàrrega, que siempre ha sido una feria de teatro de calle, se centra este año especialmente en este aspecto de su filosofía fundacional con una edición centrada en la relectura del espacio público a través de las artes de calle, que reunirá cincuenta espectáculos entre el 6 y el 9 de septiembre.

La Compagnie Lucamoros será la encargada de la inauguración con "La Tortue de Gaugin", un espectáculo de arte visual y música "tranquilo, poético y bello", según ha dicho hoy el director de la muestra, Jordi Duran, que este 2018 cierra su ciclo de ocho años al frente del acontecimiento cultural que revoluciona la ciudad de Tàrrega (Lleida) cada mes de septiembre desde hace más de treinta años.

Jordi Duran se despide con la última entrega de una trilogía conceptual que empezó en 2016 con una edición dedicada a la interculturalidad, siguió el año pasado con el tema de la participación y finalizará durante la presente edición con el espacio público como 'leit motiv'.

Un total de 50 espectáculos de 45 compañías procedentes de 8 países se encargarán de tomar las calles de Tàrrega y mostrar nuevas maneras de vivirlas, verlas y utilizarlas.

Treinta de los montajes serán estrenos en España, el 70% se representarán en la calle, el 54 % serán gratuitos y la mayoría serán espectáculos teatrales, seguidos de danza, circo y artes visuales.

Entre las compañías que estarán presentes cabe destacar Adhok, "un clásico contemporáneo" que hace años que Jordi Duran intenta programar en Tàrrega, según ha revelado.

Esta compañía francesa ofrecerá el estreno en España de una trilogía que reflexiona sobre la juventud y la vejez ("Issue de Secours", "L'envol" y "Le Nid").

En este mismo apartado de clásicos contemporáneos Duran ha situado a Joan Català, que presentará "5.102 m/s", un trabajo todavía en proceso de creación que convertirá en una pieza de calle y otra de sala a partir de 2019.

También los polacos Teatr KTO estrenarán "Peregrinus" y la reconocida compañía inglesa Chameleon traerá dos de sus principales espectáculos: "Of Man and Beast" y "Witness This".

Otros nombres destacados son Teatro do Mar, que debutará en Fira Tàrrega con su "Insomnio", NoFit State Circus & Motionhouse con el espectáculo "BLOCK", o el montaje inaugural, que mostrará el proceso de creación de una obra plástica mediante una estructura vertical de nueve metros, con seis pintores, una actriz y música en directo.

Este año Fira Tàrrega invita a 16 espectáculos internacionales, entre ellos cinco propuestas mexicanas y dos chilenas.

Entre las mexicanas está "Ohtli", opera prima de Claudia González; "Mexicatas (Cor de Maguey)", con dramaturgia original de Sergi Belbel y ocho actrices mexicanas, y el encargo que ha hecho Fira Tàrrega a Antonio Zúñiga y Melina Pereyra (Chroma Teatre) para que ofrezca una mirada externa a la memoria histórica, con motivo del despliegue del Plan de Fosas de la Generalitat en Tàrrega.

El mundo rural y la inclusión de las personas con diversidad funcional o discapacidades serán otros de los temas centrales de Fira Tàrrega, un espacio de exhibición, creación y venta de espectáculos que la Generalitat considera "estratégico, como demuestra que, a pesar de las reducciones presupuestarias que ha sufrido el departamento de Cultura, Tàrrega siga manteniendo la misma aportación", según ha señalado hoy la directora del Àrea de Mercats de la Generalitat, Antonia Andugar.