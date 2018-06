Espert, Echanove o Sacristán en la próxima temporada del Teatro Español

Madrid, 21 jun (EFE).- Nuria Espert, José Sacristán, Juan Echanove, Blanca Portillo o Ariadna Gil, entre otros, son algunos de los actores que pisarán las tablas del Teatro Español la próxima temporada, cuya programación tendrá como eje temático el concepto de la memoria, según ha anunciado hoy su directora, Carme Portacelli.

Portacelli ha presentado en el Español, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la programación de 2018/19 y ha hecho balance de la anterior en la que, ha asegurado, han vuelto a doblar la ocupación de tal forma que entre septiembre de 2017 a abril de 2018 han acudido 81.386 espectadores a las 301 funciones de las dos salas, en los que se han recaudado 1.292.000 euros.

Veinticinco espectáculos acogerán las dos salas del Español en la próxima temporada teatral en la que los montajes programados intentarán rescatar del olvido y del silencio acontecimientos de la historia reciente con cinco espectáculos producidos por este coliseo, y siete coproducciones con otras instituciones.

Tras las obras de reforma que se llevarán a cabo este verano, el teatro volverá abrirá sus puertas con "una declaración de intenciones", ha dicho Portacelli: se trata del montaje "El pan y la sal", sobre la memoria histórica y los desaparecidos en la Guerra Civil, que dirige Andrés Lima y que contará con actores como Nuria Espert, José Sacristán, Gloria Muñoz, Mario Gas, Tristán Ulloa, Natalia Díaz o el propio Lima en el escenario.

Bajo la dirección de Gerardo Vera, Juan Echanove y Ricardo Gómez interpretarán "Rojo", de John Logan, donde se relata cómo el artista Rothko, uno de los máximos representantes del expresionismo abstracto se enfrentó a un encargo y dilema ético: pintar murales para un restaurante.

Un montaje que se hizo con seis premios Tony y que se representará por primera vez en los escenarios españoles, traducida por José Luis Collado.

"Jane Eyre", una producción de Terra Lliure dirigida por la propia Portacelli y protagonizada por Ariadna Gil, será otro de los montajes de la temporada, una historia de superación y con la dignidad como eje fundamental de la vida de esta escritora.

Portacelli dirigirá también una de las grandes apuestas de la temporada: "Mrs Dalloway" en la que Blanca Portillo interpreta este texto de Virginia Woolf.

La primera de las producciones propias que se estrenará en el Español es "Mundo obrero", escrita y dirigida por Alberto San Juan, un espectáculo que, en tono de comedia musical, relatará la historia de la clase trabajadora en España.

La memoria también recuperará una historia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en los años 90 con "Los cuerpos perdidos", de José Manuel Mora.

Natalia Dicenta se subirá al escenario de la sala Margarita Xirgú con "La puta de las mil noches" que dirigirá Juan Esterlich.

El centenario del nacimiento de García Lorca será recordado dentro de esta temporada dedicada a la memoria con el montaje "El sueño de la vida", en el que Alberto Conejero da forma al texto de la "Comedia sin título" que el poeta estaba escribiendo cuando fue fusilado en 1936.

Portacelli ha destacado también la "aventura" que supone la primera colaboración entre el Español y el Teatro Real a través de una ópera de tres actos llamada "Je suis narcisite" mientras que, respecto a las propuestas internacionales, ha resaltado "Living with the lights on", una producción en inglés que dirigirá Ramin Gray que cuenta una historia de superación de la bipolaridad.

Otra apuesta internacional será el musical en francés "L'Homme de La Mancha" que cincuenta años después de su estreno llega al Español.

También estará presente Chile con "Estado vegetal", mientras que para el público joven se ha vuelto a programar "Fiesta, fiesta, fiesta".

Y con motivo de las Fiestas de San Isidro, el Español ha programado cinco conciertos del grupo "Love of Lesbian".

Una programación que ha alabado la alcaldesa de Madrid, que ha mostrado su satisfacción porque "la palabra y la memoria formen parte" de la temporada.

Carmena se ha comprometido además a buscar la forma de mejorar "la estructura de las relaciones" entre el Ayuntamiento y las instituciones culturales" y ha indicado que es consciente de que "la burocracia se lleva mal con la cultura".