Pere Arquillué debuta en la dirección con dos obras críticas de Václav Havel

Barcelona, 22 jun (EFE).- El actor Pere Arquillué se ha lanzado a la dirección teatral con "Audiència & Vernissatge", dos obras cortas de Václav Havel unidas en una misma puesta en escena que subraya el espíritu crítico del dramaturgo checo, su sentido del humor y su tendencia a "trepar hacia el teatro del absurdo".

Las obras fueron escritas "antes de la caída del régimen comunista en Checoslovaquia, cuando la obra de Havel estaba censurada" y los textos "corrían de mano en mano grabados en casetes de forma clandestina", ha recordado hoy Arquillué.

"En aquella época encarcelaban músicos por sus letras y el propio Havel estuvo en prisión por sus ideas", ha añadido el actor, que ve "paralelismos" entre aquel momento político de Checoslovaquia y el de la Cataluña actual.

A pesar de ello, Arquillué ha aclarado que no ha elegido estas piezas por esta razón, ya que optó por ellas hace dos años, cuando "las cosas no estaban como ahora", y lo que le gustó de ellas fue su mirada lúcida del mundo contemporáneo y su sentido del humor.

"Audiència" narra el encuentro de Vanek, alter ego de Havel, con el jefe de la fábrica de cervezas en la que trabaja y a quien la policía secreta ha pedido que envíe informes regulares sobre el comportamiento de su empleado.

"Vernissatge" es el encuentro de este mismo personaje, escritor marginado por la cultura oficial y obligado a trabajar en una fábrica, con una pareja de apariencia feliz, moderna y exitosa.

Arquillué ha unido estas dos piezas cortas en una única obra que relata "una noche en la vida del protagonista, en la que tiene dos encuentros, primero con el cervecero y luego con la pareja de burgueses".

En ambos casos los interlocutores están pidiendo al protagonista que cambie de ideología y éste los escucha "respetuoso, intentado empatizar, pero sin traicionar sus principios".

"Václav Havel no da lecciones ni hay moraleja, pero de la obra se desprende la importancia de mantenerse coherente con uno mismo para poder ser coherente con los demás", ha añadido Arquillué.

La obra, que iniciará funciones el próximo 28 de junio en la Sala Villarroel, dentro de la programación de festival Grec, es la primera incursión de Arquillué en las labores de dirección, tras una larga y exitosa carrera como actor.

"Hasta el momento la experiencia está siendo positiva -ha dicho-, porque me está permitiendo mirar el hecho teatral desde otro lugar y eso es un estímulo que reactiva el motor interior". No obstante ha aclarado que no piensa abandonar la interpretación y que se sigue considerando "básicamente actor".

Los actores de la compañía han valorado las ventajas de ser dirigidos por alguien que conoce tan bien la profesión de intérprete y han alabado su valentía a la hora de poner en escena los textos de Havel.

Según Joan Carreras, que representa al protagonista, Arquillué "es una persona valiente, que se ha arriesgado en la búsqueda del lenguaje teatral más adecuado para esta obra", que utiliza lo absurdo y lo grotesco para hablar de la alienación, la mentalidad consumista y la imposibilidad de comunicación y comprensión del hombre contemporáneo.

"Últimamente el teatro tiene tendencia a bajar a la realidad y, sin embargo, Havel sube muy arriba", según Arquillué, apasionado del "juego teatral".

Completan el reparto Rosa Gàmiz y Josep Julien, en el papel de los interlocutores que intentan hacer cambiar la postura vital de Vanek.