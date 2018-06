Una exposición revela la huella creativa del arquitecto Josep Lluís Mateo

Enlaces relacionados Ángel Garrido participará el próximo lunes en los Desayunos Informativos de Europa Press (20/06)

Barcelona, 22 jun (EFE).- La huella del proceso creativo del destacado arquitecto Josep Lluís Mateo se muestra por primera vez en la Galería Joan Prats de Barcelona, en una exposición que incluye maquetas, fotografías, vídeos, esbozos y croquis de algunas de sus obras, sin la pretensión de ser una antológica de sus proyectos.

La exposición, que se abre hoy al público y se podrá visitar hasta el próximo 14 de septiembre, lleva por nombre "Footprints", en una directa alusión a su objetivo de mostrar "unos puntos, pasos o huellas" que, miradas en su conjunto, y sin voluntad de trazar una línea, revelan una dirección en la trayectoria de Mateo.

Entre sus obras, que han recibido numerosos premios en el ámbito internacional, destacan la urbanización del pueblo medieval de Ullastret (Girona), el plan de ordenación de la zona deportiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, el diseño y planificación del nuevo distrito de negocios Grand Arénas de Niza o el complejo de viviendas en el muelle de Borneo en Amsterdam,

También llevan su firma el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, la Sede Central del Deutsche Bundesbank en Chemnitz (Alemania), el Colegio Mayor Sant Jordi y la Filmoteca de Catalunya, en Barcelona, el edificio WTC Almeda Park de Cornellà (Barcelona), el edificio de oficinas La Factory, en París, o el Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco (Portugal).

Su obra ha sido ampliamente divulgada y expuesta, entre otros lugares, en el MoMA de Nueva York (2006), en el Pavillon de l'Arsenal de París (2009), en la Bienal de Venecia (2012) y en la Galerie d'Architecture de París (2013).

A través de una selección de bocetos, maquetas o fotografías de sus obras y proyectos, la exposición sigue el rastro de los momentos iniciales de la creatividad del arquitecto y el instante de síntesis en el que se genera la energía necesaria para su desarrollo.

El arquitecto no quiere dar pistas sobre si las obras expuestas tienen rasgos seriados y señala a Efe que "será el visitante el que tiene que encontrar aquí algo en común, o no", entre sus diferentes trabajos.

"A mi me interesa pensar los proyectos, que son siempre invenciones, a partir de momentos iniciales, únicos, que yo no veo como series, aunque en algún caso sí hay relaciones entre algunos proyectos o ideas", reconoce Josep Lluís Mateo.

Estas relaciones, sin embargo, no le interesan especialmente, porque "para mí cada caso es un caso, cada ocasión sirve para encontrar una forma y una idea, un proyecto adecuado, especial y específico".

"Esto no quiere decir -precisa- que no haya ideas o series comunes, pero eso lo dejo en todo caso al critico y al visitante, que serán los que lo digan, pero a mí me interesa potenciar lo que tiene el proyecto de específico, más que lo que tiene en común con otras obras".

La arquitectura de Mateo se caracteriza por su modernidad, su interés por la búsqueda de la luz, en un intenso diálogo con el contexto y una conexión entre la idea y el material. Sus proyectos son reflexivos, hablan del espacio y cuidan la relación entre lo mineral y lo vegetal.

La exposición destaca el trabajo de fotógrafos que acompañan la visión de Josep Lluís Mateo y que muestran la interacción de la obra con su entorno, con imágenes de Aldo Amoretti, Gabriele Basilico, Jordi Bernadó, Jan Bitter, Luc Boegly, Ferran Freixa, Adrià Goula, Albert Masias y Xavier Ribas.

En estas imágenes, cada fotógrafo "da también su visión de la obra arquitectónica", desde un punto de vista personal que puede diferir de otras visiones, puntualiza Josep Lluís Mateo.

La mayoría de estas fotografías pueden ser adquiridas por el público de la galería, así como algunos bocetos y maquetas, aunque otras, como la del distrito de negocios Grand Arénas de Niza, no están en venta y solo han sido cedidas para su contemplación por los visitantes.

Josep Lluís Mateo es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desde 2002, es catedrático de Arquitectura y Diseño en la ETH-Eidgenössische Technische Hochscule de Zúrich (Suiza).

Ha impartido conferencias y cursos en las principales instituciones académicas y profesionales del mundo, entre otras el J.P. Getty Center en Los Ángeles (EEUU), la Harvard University-GSD y en el AHO Oslo.