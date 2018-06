Nuevo 'Ecce Homo', esta vez en Navarra: los conservadores irán a la Fiscalía por el "desastre" de San Jorge

Se trata de la escultura de San Jorge en la parroquia de San Miguel

Este trabajo ya se compara este trabajo con el 'Ecce Homo' de Borja

Los trabajos de restauración de la escultura de San Jorge en la parroquia de San Miguel de Estella han generado críticas por parte de la Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE), que ha calificado la intervención de "desastrosa" y ha señalado que se trata de "un atentado contra el patrimonio". Este trabajo ya se compara este trabajo con el 'Ecce Homo' de Borja por la escasa calidad del resultado.

El propio alcalde de Estella, Koldo Leoz, se ha referido a este tema en Twitter: "Me acaban de avisar de esta 'restauración' realizada por iniciativa de la parroquia. Estamos en contacto con Patrimonio de Gobierno de Navarra. A primera vista, una lamentable actuación que veremos si tiene solución. Nuestro patrimonio debe tratarse con responsabilidad, aquí no se ha hecho". No es la única restauración polémica.

La Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) ha explicado que la escultura de San Jorge es "una obra del siglo XVI de singular importancia" y ha afirmado que "la actuación se ha ejecutado por personal no capacitado, sin los mínimos criterios de restauración de bienes culturales actuales, lo que ha dado lugar a la destrucción irreversible de una joya del patrimonio navarro". "Esta noticia nos remite a otros ejemplos tristemente famosos", ha añadido.

Según la asociación, "no se han aplicado en este caso medidas de control mínimas exigidas por la ley foral de Patrimonio Cultural de Navarra sobre un bien cultural con la máxima categoría de protección".

ACRE ha advertido de que "se incumplen en esta intervención principios deontológicos como el de mínima intervención y reversibilidad, impidiendo ya irremisiblemente su estudio y el óptimo conocimiento por generaciones futuras".

Ante estos hechos, ACRE presentará un escrito ante la Fiscalía de Navarra "solicitando apertura de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades".