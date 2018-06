La experiencia de una mujer que pierde el bebé que lleva dentro, en la Beckett

Barcelona, 25 jun (EFE).- La dramaturga Clàudia Cedó explica su propia experiencia en "Una gossa en un descampat", una obra que narra la historia de una mujer que pierde el bebé que lleva dentro en el quinto mes de embarazo y que llega hoy a la Sala Beckett, dirigida por Sergi Belbel.

El montaje, que se incluye dentro de la programación del festival Grec de Barcelona, "da visibilidad a un tema de rotunda actualidad y mucha presencia en nuestra sociedad del que, sin embargo, no se habla", ha dicho hoy el director de la Sala Beckett, Toni Casares.

Clàudia Cedó, autora de obras de éxito dentro del circuito de pequeño formato como "Tortugues: la desacceleració de les partícules", está en residencia en la Beckett, donde estaba trabajado en un proyecto para esta sala, sobre un tema que nada tenía que ver con la muerte perinatal, cuando se vio obligada a abortar.

"El embarazo se complicó, me ingresaron y de pronto me encontré ante la difícil decisión del aborto, porque los médicos me dijeron que mi vida estaba en peligro", ha explicado.

"Tuve que pasar por el parto, sabiendo que el niño nacería muerto, ha añadido la dramaturga, que "no sabía que las cosas funcionan así cuando ya estás de cinco meses".

"Es un tema tabú del que la gente no habla y cuando te pasa no sabes a que te enfrentas, sin embargo es algo que le pasa a mucha gente, de hecho yo también lo he vivido de cerca", ha agregado Sergi Belbel.

La necesidad de romper el silencio y de conjurar el dolor impulsó a Clàudia Cedó a abandonar el proyecto en el que estaba trabajando y sustituirlo por la obra que hoy llega a la Beckett, donde estará hasta el próximo 29 de julio.

La protagonista de la obra es Júlia, alter ego de Cedó, que tiene dos caras en escena: la propia Júlia y su conciencia; dos papeles en los que alternan las actrices Vicky Luengo y Maria Rodríguez.

"Las actrices se intercambian el papel en días intercalados en un ejercicio difícil para las intérpretes, en el que han dado muestra de una gran generosidad", ha dicho Belbel.

Completan el reparto Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas y Xavi Ricart, cuatro actores que se reparten 17 personajes.

El resultado es un obra "con momentos de intimidad, momentos de plaza de toros, espacio para el dolor y espacio para el optimismo y la luz", según la autora.

La escenografía diseñada por Max Glaenzel es un descampado, "metáfora del dolor de la protagonista, pero también del dolor profundo que todos tenemos escondido en algún lugar", según Barrachina.

Xavi Ricart ha añadido que la obra de Cedó "pone luz en ese dolor" y "trata de encontrar algún sentido a las cosas que no lo tienen".

Ricart interpreta al padre de la protagonista y al director de la obra de teatro que ésta escribiendo a partir de su propia experiencia, en una juego de teatro dentro del teatro.

Barrachina da vida a la actriz que tiene que interpretar esta obra y a otros seis personajes, entre ellos la madre, la ginecóloga, la abuela y una enfermera.

Para preparar estos personajes fue a Banyoles, donde vive la autora, para conocer a las personas reales en las que están inspirados; "una oportunidad única, que no es habitual en la preparación de una obra teatral", según la actriz.

"La obra es también un homenaje al sector sanitario porque en ciertas circunstancias son más curativas las palabras de una enfermera que cualquier medicina", ha concluido la autora.