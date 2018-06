El musical "Forever" homenajea a Michael Jackson en el Museo de Cera

Madrid, 25 jun (EFE).- Los protagonistas del musical "Forever", producción avalada por la familia Jackson, han recordado hoy a Michael Jackson frente a su figura en el Museo de Cera de Madrid al conmemorarse los nueve años de su fallecimiento.

"Forever, the best show about the king of pop", que estuvo en Madrid por primera vez en 2010 y ha vuelto por última vez el pasado mes de enero, se repondrá desde este viernes 29 de junio en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

"Es un espectáculo pensado antes de su fallecimiento y que está centrado en celebrar su música; tratamos de hacer una fiesta con cantantes, bailarines y acróbatas", ha explicado a EFE Alex Blanco.

Después de Madrid, "Forever" viajará a Valladolid los días 1 y 2 de septiembre; Palma de Mallorca -19 de octubre-; Vigo, el 27 y 28 de octubre; Almería -3 de noviembre-; San Sebastián -10 de noviembre- Valencia -14 al 18 de noviembre; Pamplona -24 de noviembre-; A Coruña -22 de diciembre- y finalizará en Sevilla el 28 de diciembre.