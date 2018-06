La escritora lucense Ánxela Gracián gana el XV Premio Pura e Dora Vázquez de Narración con 'As historias da ogra Pinta'

27/06/2018 - 17:52

La escritora lucense Ánxela Rodríguez Rodríguez, conocida por su pseudónimo Ánxela Gracián, ha resultado vencedora de la decimoquinta edición del premio de literatura infantil y juvenil Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros y organizado por la Diputación de Ourense, con la obra 'As historias da ogra Pinta'.

OURENSE, 27 (EUROPA PRESS)

El jurado ha dado a conocer su fallo este miércoles, tras la reunión mantenida en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. De la obra, que incluye "pequeñas historias de aventuras en las que se desarrollan las vidas de jóvenes de una pequeña aldea gallega, con un entorno natural hermoso y lleno de hechizos", ha apreciado los valores sociales que transmite, "como no tener prejuicios iniciales sin tener pleno conocimiento de las cosas".

Asimismo, el jurado del certamen narrativo ha destacado de la creación ganadora de Ángela Gracián "los personajes que aparecen en ella", que "parecen ser malvados, pero siempre tienen bondades".

La escritora ha asegurado que no se esperaba ser la premiada en esta edición del certamen. "Ha sido una sorpresa. Junté un material que tenía y, sin estar acabado, se me echaba el plazo encima y lo mandé con todo el corazón. Me dije: para el año que viene, lo voy a hacer mejor. Ha sido una emoción", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

"Estoy feliz, agradecidísima al jurado por haberme dado el premio y por haber pensado en mi libro. Aún no me he recuperado de la emoción, estoy muy contenta. Es un honor recibir un premio que lleva el nombre de dos mujeres pioneras", ha añadido la premiada.

Ánxela Gracián ha destacado de su obra que es "un homenaje a las contadoras: mujeres que se sentaban detrás de la lumbre y contaban historias de todo tipo donde la única consigna es la fantasía que nace de ese contar espontáneo sin reflexión".

"También es un ejemplo de cómo la palabra une, ya que hay un miedo inicial de los jóvenes a escuchar las palabras de la ogra Pinta y, una vez que ésta los atrapa con la palabra, se produce la magia de la amistad, de no poder abandonar esa necesidad de escuchar historias que nos alimentan", ha subrayado.