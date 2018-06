Vonda Shepard y Pepe Bao abren mañana el Festival de San Javier (Murcia)

San Javier (Murcia), 29 jun (EFE).- La pianista, compositora y cantante estadounidense Vonda Shepard cerrará mañana el primer doble concierto del vigésimo primer Festival de Jazz de San Javier (Murcia), que abrirán los acordes del bajista español Pepe Bao, premio al mejor instrumentista flamenco en el Cante de las Minas.

La organización ha informado de que Shepard ofrecerá un concierto para la nostalgia con los grandes éxitos de su carrera, muchos de ellos ligados a la banda sonora de la serie de televisión "Ally McBeal", a la que ponía música y voz.

Éxitos como "Tell him", "I only want to be with you" o "Searchin' my soul" sonarán en su regreso a San Javier, donde hace ocho años ofreció un concierto en el ciclo Músicas del Alma que acabó formando parte de su discografía inmortalizado en el álbum "From the sun-Live in San Javier".

La ganadora de dos Globos de Oro y dos Premios Emmy, que ha vendido más de 12 millones de discos en todo el mundo, atesora una exitosa carrera desde que a los 14 años empezara a tocar en clubes de Los Ángeles, donde se crió tras su mudarse con su familia desde Nueva York.

Rickie Lee Jones la reclutó para su banda con 20 años como teclista y cantante.

Más tarde, sin dejar de lado su carrera en solitario, estuvo de gira con el grupo de Al Jarreau durante cuatro años.

La publicación de su álbum "It's good, Eve?" (1996) la llevó hasta "Ally McBeal", con la que consiguió la proyección mundial.

Estará acompañada por el guitarrista James Ralston, el bajista Jim Hanson y el batería Christopher Hafer.

Pepe Bao llega con banda para presentar su disco "Andebass" (2018), con composiciones propias y versiones de flamenco, jazz y rock de clásicos como "Goodbye pork pie hat", de Charlie Mingus, por bulerías, o "Nothing else", de Metallica, por guajiras.

Bao es referencia para una generación de bajistas en España que siguen sus pasos desde que fundara la banda sevillana O'Funkillo.