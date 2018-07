Falomir lamenta que el Museo del Prado se desprendiera en el pasado de piezas de arte colonial ahora revalorizadas

3/07/2018 - 17:33

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha lamentado que la pinacoteca se desprendiera en el pasado de piezas tanto de arte colonial como de escultura policromada que, a día de hoy, se han convertido en objetos de "un interés creciente" en el mundo del arte.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"El año que viene se cumplirán 200 años y, echando la vista atrás, hay que ver lo que se hizo bien y lo que no", ha explicado Falomir durante la presentación de la cátedra 2018 sobre arte colonial en el casón del Buen Retiro. Entre esas decisiones de anteriores dirigentes que "no fueron acertadas", el actual director ha apuntado a dos especialmente: el arte colonial y la escultura policromada.

"Se pensó que había manifestaciones plásticas que no tenían estatus 'artístico' y se desprendieron de ellas como depósito. Ahora ya es muy difícil, por no decir imposible, revertir estos procesos, pero si es la responsabilidad del museo dotar a estas piezas de visibilidad", ha señalado Falomir.

En cualquier caso, ha asegurado que este deseo de 'recuperar' el arte colonial no implicará "quitar obras de otros lados, iniciando batallas que no interesan a nadie". "Pero no por ello hay que renunciar a exposiciones temporales, por ejemplo", ha destacado.

Falomir también ha repartido responsabilidad con la sociedad española por esa falta de interés en un arte que en Estados Unidos ya está presente en museos y en el mundo académico. "La sociedad debería entonar un 'mea culpa' también: la situación española es lo más parecido a un desierto y no hay demanda de arte colonial. Por eso los museos de forma modesta tenemos que alentarlo", ha indicado.

Por ello, ha defendido la puesta en marcha de esta cátedra que permitirá "echar la vista atrás" en el tiempo para "revisar aquellas cosas que se hicieron y no estuvieron particularmente acertadas".

Dirigida por el doctor Jaime Cuadriello, el programa de la cátedra patrocinada por la Fundación Amigos del Museo del Prado revisará las transformaciones de la pintura en América a través de cuatro destacados pintores, tres españoles trasladados a Nueva España y uno americano, parte de cuya obra se encuentra en España, gracias a los envíos de los indianos.

Los tres artistas españoles trasladados a la Nueva España analizados en las conferencias serán el vasco Baltasar de Echave Orio (1548/58-1623), el sevillano Sebastián López de Arteaga (1610-1655), el valenciano Rafael Ximeno y Planes (1759-1825)-. Además, habrá un pintor americano, el mexicano Juan Rodríguez Juárez (1675-1728).

Este martes 3 de julio se abre el plazo de inscripción y también comienza el Curso de Verano de la Fundación Amigos del Museo del Prado, inscrito en la programación de la Universidad Complutense: 'El legado del Nuevo Mundo. Arte latinoamericano de la Edad Moderna'.