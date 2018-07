La XIII edición del Bilbao BBK live 2018 espera 120.000 asistentes a los 96 conciertos programados en 7 escenarios

Agotados los 30.000 abonos puestos a la venta para un cartel que incluye a Florence + The Machines, The xx y Gorillaz

La XIII edición del Bilbao BBK Live reunirá entre el 12 y el 14 de julio a un total de 96 bandas y artistas, 26 más que el año pasado, repartidos por siete escenarios, dos más que en 2017, y espera superar la cifra de los 120.000 asistentes entre las tres jornadas.

Los principales reclamos del programa de esta edición están liderados por los denominados cabezas de cartel Florence + The Machine (jueves), The xx (viernes) y Gorillaz (sábado).

A ellos hay que sumar, entre otras referencias, a Alt-J, The Chemical Brothers, My Bloody Valentine, Childish Gambino (proyecto del también actor Donald Glover), Noel Gallagher (Oasis), David Byrne, King Gizzard & The Lizard Wizard, Parquet Courts, Benjamin Clementine, Fischerspooner, James o Cigarettes after Sex.

Entre los nombres presentes de la escena vasca, destaca la presencia de Cecilia Payne, Hakima Flissi, Ibon Errazkin, Lukiek, Rural Zombies, Pet Fennec, Borrokan o Aneguria.

La organización ha comunicado que ya se han agotado los 30.000 abonos para los tres días puestos a la venta a un precio de 160, "el más alto, de todas las ediciones", remarcó el director general de Last Tour, promotora del festival, Alfonso Santiago, durante la presentación de la edición, que tuvo lugar este miércoles en el ayuntamiento de Bilbao junto al concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano. Tampoco quedan plazas libres en el recinto de acampada.

Alfonso Santiago ha remarcado durante su intervención que la apuesta del festival es "crecer en horizontal y no en vertical, y renovar y rejuvenecer tanto el público como las propuestas musicales". En ese sentido, ha destacado que "solo cinco bandas o músicos" han podido verse en anteriores ediciones.

La apuesta de la organización es hacer "un cartel más joven y diverso, de nuevas tendencias, que vaya por delante, y esa apuesta tiene mucho que ver con "la alta competitividad y competencia que ofrecen otros festivales y a las ganas de avanzar apostando por cambios arriesgados".

En cuanto al cambio del perfil del público, Santiago ha destacado que se ha feminizado y rejuvenecido en las últimas tres ediciones. "Si hace más de cuatro años, el público era un varón de entre 35 y 40 años, ahora lo es una chica de entre 25 y 27 años". De hecho, recordó, la pasada edición contó con un 54% de público femenino frente al 46% masculino.

CAMBIOS LOGÍSTICOS

Entre las principales novedades logísticas introducidas en esta edición sobresale la obligación de llevar ya colocada la pulsera antes de subir a los autobuses que llevan hasta Kobetamendi, para lo que se instalará un puesto en las salidas de autobuses tanto del BEC como de San Mamés.

En ediciones anteriores, el canjeo de la entrada adquirida por la pulsera se llevaba a cabo en las cabinas situadas arriba, a la entrada del recinto festivo. Además de junto a las dos paradas de bus, los días 9 y 10 (lunes y martes), se podrán recoger las pulseras en la sala BBK de Gran Vía, 21, en horario de 11:00 a 20:00 horas.

El Bilbao BBK Live 2018 ha dispuesto este año dos nuevos espacios, los denominados, Firestone, dirigido a bandas jóvenes y debutantes, y Lasai, ubicado junto a Basoak, al fondo del bosque, una experiencia con música relajada a menos de 100 beats por minuto.

Asimismo se han habilitado este año diferentes actividades lúdicas y de ocio ubicadas en el camping para amenizar las horas fuera del horario del programa musical. Así, contarán con conciertos, sesiones de dj, y clases de yoga, entre otras.

También en los conciertos que se celebran en el casco urbano de Bilbao, incluidos en el programa Bereziak, se han habilitado dos nuevos escenarios, instalados en las torres Isozaki y la zona de San Mamés, de donde parten los autobuses hasta el recinto.

PULSERAS CASHLESS

El festival volverá a ser íntegramente sin dinero en efectivo. El público deberá realizar todos los pagos del festival (merchandising, comida y bebida) con la pulsera cashless. La recarga de la pulsera puede hacerse online, a través de la web o la app del festival, o de manera física, en efectivo o tarjeta, en los puntos de recarga habilitados en el recinto de Kobetamendi. La consulta de saldo podrá realizarse en cualquier punto de recarga o dispositivo de cobro del festival.

Las devoluciones del importe sobrante serán automáticas y sin coste ni importe mínimo para las personas que hayan realizado la recarga online. Quienes hayan realizado la recarga en los puestos del festival, podrán solicitar la devolución en el recinto sin importe mínimo y sin coste extra. Además, cuatro días después del festival se habilitará el portal de devolución donde tampoco habrá importe mínimo de devolución, pero sí se aplicará un coste por transferencia.

NO AGRESIONES SEXISTAS

Por segundo año, Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao llevarán a cabo una campaña de prevención contra las agresiones sexistas bajo el lema "Ez beti da Ez. No es no". En la campaña se explica cómo se debe actuar y se señalan los números de teléfono donde hay que llamar en caso de ser agredida o presenciar una agresión.

Además de la adaptación del cartel del festival al mensaje de rechazo "EZ beti da EZ", "NO es NO" y de un espacio libre e igualitario, se ha reeditado una guía informativa, en euskera, castellano, inglés y francés, sobre cómo identificar y cómo responder ante las agresiones sexistas. En esta guía, en versión digital y descargable, se aclaran qué son las agresiones sexistas con mensajes directos a los chicos y chicas.

RECICLAJE SOLIDARIO

Por otro lado, el Bilbao BBK Live y Red Zierbena Sarea colaborarán durante el festival bilbaíno para recoger material reciclable que no vaya a ser reutilizado por el público del festival y destinarlo a los migrantes de nuestra zona sin alternativa habitacional.

La organización ha hecho un llamamiento al público del festival a sumarse a este proyecto de sostenibilidad y Derechos Humanos entregando todo el material reciclable que puedan haber usado durante esos días (tiendas de campaña, sacos de dormir, colchonetas, útiles de acampada...) en el punto de recogida que se situará en la zona de acampada del festival el sábado 14 de julio de 15:00 a 22:00 y el domingo 15 de julio de 8:00 a 14:00 horas, punto donde también podrán informarse de la situación de estos jóvenes a los que van destinados los materiales recogidos.